Свободни работни места в Бюро по труда-Дупница и филиалите на съседните общини





Информация за свободните работни места от 4-и март



ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА- ДУПНИЦА

А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА





Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ –59 МЕСТА

15 шивачи,мъжко/ дамско облекло Основно образование

2 чистач, производствени помещения Средно /техническо/образование

1 кредитен специалист Средно образование

1 водач, мотокар Основно образование

2 общ работник,промишленост Основно и по-ниско образование

2 шивачи Средно,основно образование

5 машинни оператори, дървообработване Средно и по-ниско образование

1 трудотерапевт/социален Средно образование

1 продавач-консултант Средно образование

1 чистач/хигиенист Без образование

7 общ работник,промишленост Без образование

5 обслужващ - магазин Средно образование

5 касиер Средно образование

1 оператор, въвеждане на данни Средно,основно образование

1 работник в стопанство (смесени култури) Средно,основно образование

2 технически сътрудници Средно образование

1 охранител Средно образование

4 електромонтьори Средно образование

1 касиер, гише в съобщенията Средно образование

1 работник,разсадник Основно образование

ФИЛИАЛ САПАРЕВА БАНЯ

А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ -0 МЕСТА

Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 13 МЕСТА

1 сервитьор Средно, основно образование

2 р-к, спомагателни шивашки дейност Основно образование

3 гладач, преса (ръчно) Основно образование

2 крояч, текстил Основно образование

5 шивач, мъжко/дамско облекло Основно образование

ФИЛИАЛ БОБОВ ДОЛ

А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 1 МЯСТО

1 Учител, теоретично обучение Висше образование

Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 10 МЕСТА

1 социални асистент Основно, начално, образование

7 разтоварач, вагони Основно образование

2 пробовземачи Средно образование

ФИЛИАЛ КОЧЕРИНОВО



А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА

Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 10 МЕСТА

2 Майстор, производство на тестени изделия Основно образование

1 месач Основно образование

1 барман Средно,основно образование

1 сервитьор Средно,основно образование

1 готвач Средно образование

1 помощник,готвач

обект гр. Рила , м.Жабокрек Средно,основно образование

1 работник,кухня обект гр. Рила , м.Жабокрек Средно,основно образование

1 работник, кухня обект гр. Рила, м. Елешница, Средно, основно образование

1 оператор,въвеждане на данни Средно образование, обект гр. Бобошево

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по Проект „МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ +”

1 майстор, пр-во на хлебни изделия Основно образование

5 търговски помощник Средно образование

1 регистратор Средно образование

1 продавач-консултант Средно образование

1 декоратор Средно образование

1 общ работник Средно образование

1 специалист,маркетинг и реклама Средно образование

1 мениджър продажби Средно образование

1 автомонтьор Средно образование

1 помощник кухня, заведение за бързо хранене Без изискване

1 барман Без изискване

1 салонен управител Без изискване

1 опаковач Средно образование

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по Проект Започвам работа, Компонент 3“Заетост“

1 продавач-консултант Средно образование

1 носач-товарач, стоки Без изискване

1 сервитьор Без изискване

1 счетоводител, оперативен Средно образование

2 отчетник,счетоводство Без изискване

2 общ работник Без изискване

1 оператор, въвеждане на данни Без изискване

1 куриер,служба/офис Без изискване

1 счетоводител Без изискване

1 куриер Без изискване

2 технически сътрудник Без изискване

2 счетоводител Без изискване

1 продавач-консултант Без изискване

1 касиер Без изискване

1 куриер Без изискване

1 фактурист Без изискване

2 търговси помощиник Без изискване

1 продавач-консултант Без изискване

4 опаковачи Без изискване

1 касиер Без изискване

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по МЗ по ЗНЗ



1 общ работник чл.36,ал.1 от МЗ по ЗНЗ обект гр. Сапарева баня

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА обявени от други региони

1 ръководител, участък Прокатен; 1 инженер механик; 10 валцьор; 8 електрошлосери; 1 електрончик; 3 кранисти; 4 механошлосери; 2 пещари; 1 организатор, производство; 10 машинни оператори; 1 електромонтьор- КИП; 1 стрелочник- ПРОМЕТ СТИИЛ ЕАД обл. Бургас,общ. Средец, с. Дебелт