Свободни работни места в Бюро по труда-Дупница и филиалите на съседните общини





Информация за свободните работни места от 31-и март



ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА- ДУПНИЦА

А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА

Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ –105 МЕСТА

15 шивачи,мъжко/ дамско облекло Основно образование

2 чистач, производствени помещения Средно /техническо/образование

1 кредитен специалист Средно образование

1 водач, мотокар Основно образование

2 общ работник,промишленост Основно и по-ниско образование

2 шивачи Средно,основно образование

5 машинни оператори, дървообработване Средно и по-ниско образование

1 продавач-консултант Средно образование

1 чистач/хигиенист Без образование

7 общ работник,промишленост Без образование

5 обслужващ - магазин Средно образование

5 касиер Средно образование

1 работник в стопанство (смесени култури) Средно,основно образование

2 технически сътрудници Средно образование

1 охранител Средно образование

4 електромонтьори Средно образование

10 оператори, производство на медицински изделия Средно образование, обект гр. Благоевград

20 общи работници, промишлено производство Средно,основно обр-ие, обект Казичене

2 общи работници Основно,начално образование

10 машинен оператор шиене Основно образование

1 сервитьор Средно образование

1 камериерка Средно и по-ниско образование

2 общи работници Средно и по-ниско образование

2 мияч,производствени помещения Основно образование

1 оператор, пътно-строителни машини Средно образование чл.38,ал.1 от ЗХУ

ФИЛИАЛ САПАРЕВА БАНЯ



А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ -0 МЕСТА



Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 16 МЕСТА

1 сервитьор Средно, основно образование

2 р-к, спомагателни шивашки дейност Основно образование

3 гладач, преса (ръчно) Основно образование

2 крояч, текстил Основно образование

5 шивач, мъжко/дамско облекло Основно образование

1 калолечител Средно образование

2 сервитьори Средно образование

ФИЛИАЛ БОБОВ ДОЛ



А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 1 МЯСТО

1 Учител, теоретично обучение Висше образование

Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 9 МЕСТА

7 разтоварач, вагони Основно образование

2 пробовземачи Средно образование

ФИЛИАЛ КОЧЕРИНОВО



А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА

Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 17 МЕСТА

2 Майстор, производство на тестени изделия Основно образование

1 месач Основно образование

1 барман Средно,основно образование

1 сервитьор Средно,основно образование

1 готвач Средно образование

1 помощник,готвач

обект гр. Рила , м.Жабокрек Средно,основно образование

1 работник,кухня обект гр. Рила , м.Жабокрек Средно,основно образование

1 работник, кухня обект гр. Рила, м. Елешница, Средно, основно образование

1 оператор,въвеждане на данни Средно образование, обект гр. Бобошево

1 барман Средно,основно образование,обект гр. Рила

2 сервитьори Средно,основно образование ,обект гр. Рила

1 готвач Средно,основно образование ,обект гр. Рила

2 сервитьори Средно,основно образование ,обект Рилски манастир

1 отчетник Средно икономическо образование

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по Проект „МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ +”

1 майстор, пр-во на хлебни изделия Основно образование

1 търговски помощник Средно образование

1 търговски помощник Средно обрзование

1 продавач-консултант Средно образование

1 декоратор Средно образование

1 общ работник Средно образование

1 търговски помощник Средно образование

1 специалист,маркетинг и реклама Средно образование

1 мениджър продажби Средно образование

1 пом. кухня, зав. за бързо хр. Без изискване

1 барман Без изискване

1 салонен управител Без изискване

1 технически секретар Средно образование

1 шофьор,лекотоварен автомобил Основно образование

1 сервитьор Без изискване

2 мияч,корпуси и конструкции Средно и по-ниско образование

1 общ работник Без изискване

1 координатор,дейности Без изискване

1 координатор,дейности Без изискване

1 работник,изпълняващ доставки по домовете Без изискване

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по Проект Започвам работа, Компонент 3“Заетост“



2 търговски представител Без изискване

2 специалист, маркетинг и реклама Без изискване

1 строител, жилища Без изискване

2 рекламен агент Без изискване

2 търговски представител Без изискване

2 търговски представител Без изискване

6 общи работници,промишленост Без изискване

1 офис мениджър Без изискване

1 отговорник търговска зала Без изискване

1 Супервайзър,магазин Без изискване

2 бармани Без изискване

1 сервитьор Без изискване

3 чистач/хигиенист Без изискване

1 машинни оператири,обработка на мета/метални изделия Без изискване

1 общ работник Без изискване

1 работни,извозване и доставка Без изискване

1 асистент,офис Без изискване

1 чертожник,архитектура Без изискване

3 помощник,готвачи Без изискване

1 барман Без изискване

2 сервитьори Без изискване

4 обслужващ,магазин Без изискване

2 снабдител,доставчик Без изискване

2 обслужващи магазин Средно боразование

2 снабдител,доставчик шоф. Кат „В“

2 продавач-консултанти обект гр. Рила Без изискване

1 общ работник Без изискване

4 помощник,кухня завед.за бързо хр. Без изискване

1 общ работник Без изискване

1 оператор въвеждане на данни Без изискване

1 оператор въвеждане на данни Без изискване

2 дистрибутор Без изискване

3 отчетници Без изискване

1 оператор,въвеждане на данни Без изискване

3 специалист,доставки обект гр. Бобошево Без изискване

1 общ работник,промишленост обект гр. Бобошево Без изискване

3 снабдител,доставчик обект гр. Кочериново Без изискване

1 продавач-консултант обект гр. Кочериново Без изискване

2 мениджър проучване на пазари Без изискване

1 барман обект гр. Бобов дол Без изискване

4 общ работник Без изискване

2 пазач, невъоражена охрана Без изискване

1 организатор дейности Без изискване

1 чистач/ хигиенист Без изискване

1 фактурист Без изискване

1 технически секретар Без изискване

1 общ работник Без изискване

1 импрегнатор Без изискване

1 опаковач Без изискване

1 отчетник Без изискване

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА обявени от други региони

1 ръководител, участък Прокатен; 1 инженер механик; 10 валцьор; 8 електрошлосери; 1 електрончик; 3 кранисти; 4 механошлосери; 2 пещари; 1 организатор, производство; 10 машинни оператори; 1 електромонтьор- КИП; 1 стрелочник- ПРОМЕТ СТИИЛ ЕАД обл. Бургас,общ. Средец, с. Дебелт