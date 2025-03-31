Свободни работни места в Бюро по труда-Дупница и филиалите на съседните общини

Информация за свободните работни места от 31-и март
ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА- ДУПНИЦА
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ –105 МЕСТА
15 шивачи,мъжко/ дамско облекло Основно образование
2 чистач, производствени помещения Средно /техническо/образование
1 кредитен специалист Средно образование
1 водач, мотокар Основно образование
2 общ работник,промишленост Основно и по-ниско образование
2 шивачи Средно,основно образование
5 машинни оператори, дървообработване Средно и по-ниско образование
1 продавач-консултант Средно образование
1 чистач/хигиенист Без образование
7 общ работник,промишленост Без образование
5 обслужващ - магазин Средно образование
5 касиер Средно образование
1 работник в стопанство (смесени култури) Средно,основно образование
2 технически сътрудници Средно образование
1 охранител Средно образование
4 електромонтьори Средно образование
10 оператори, производство на медицински изделия Средно образование, обект гр. Благоевград
20 общи работници, промишлено производство Средно,основно обр-ие, обект Казичене
2 общи работници Основно,начално образование
10 машинен оператор шиене Основно образование
1 сервитьор Средно образование
1 камериерка Средно и по-ниско образование
2 общи работници Средно и по-ниско образование
2 мияч,производствени помещения Основно образование
1 оператор, пътно-строителни машини Средно образование чл.38,ал.1 от ЗХУ
ФИЛИАЛ САПАРЕВА БАНЯ
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ -0 МЕСТА
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 16 МЕСТА
1 сервитьор Средно, основно образование
2 р-к, спомагателни шивашки дейност Основно образование
3 гладач, преса (ръчно) Основно образование
2 крояч, текстил Основно образование
5 шивач, мъжко/дамско облекло Основно образование
1 калолечител Средно образование
2 сервитьори Средно образование
ФИЛИАЛ БОБОВ ДОЛ
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 1 МЯСТО
1 Учител, теоретично обучение Висше образование
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 9 МЕСТА
7 разтоварач, вагони Основно образование
2 пробовземачи Средно образование
ФИЛИАЛ КОЧЕРИНОВО
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 17 МЕСТА
2 Майстор, производство на тестени изделия Основно образование
1 месач Основно образование
1 барман Средно,основно образование
1 сервитьор Средно,основно образование
1 готвач Средно образование
1 помощник,готвач
обект гр. Рила , м.Жабокрек Средно,основно образование
1 работник,кухня обект гр. Рила , м.Жабокрек Средно,основно образование
1 работник, кухня обект гр. Рила, м. Елешница, Средно, основно образование
1 оператор,въвеждане на данни Средно образование, обект гр. Бобошево
1 барман Средно,основно образование,обект гр. Рила
2 сервитьори Средно,основно образование ,обект гр. Рила
1 готвач Средно,основно образование ,обект гр. Рила
2 сервитьори Средно,основно образование ,обект Рилски манастир
1 отчетник Средно икономическо образование
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по Проект „МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ +”
1 майстор, пр-во на хлебни изделия Основно образование
1 търговски помощник Средно образование
1 търговски помощник Средно обрзование
1 продавач-консултант Средно образование
1 декоратор Средно образование
1 общ работник Средно образование
1 търговски помощник Средно образование
1 специалист,маркетинг и реклама Средно образование
1 мениджър продажби Средно образование
1 пом. кухня, зав. за бързо хр. Без изискване
1 барман Без изискване
1 салонен управител Без изискване
1 технически секретар Средно образование
1 шофьор,лекотоварен автомобил Основно образование
1 сервитьор Без изискване
2 мияч,корпуси и конструкции Средно и по-ниско образование
1 общ работник Без изискване
1 координатор,дейности Без изискване
1 координатор,дейности Без изискване
1 работник,изпълняващ доставки по домовете Без изискване
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по Проект Започвам работа, Компонент 3“Заетост“
2 търговски представител Без изискване
2 специалист, маркетинг и реклама Без изискване
1 строител, жилища Без изискване
2 рекламен агент Без изискване
2 търговски представител Без изискване
2 търговски представител Без изискване
6 общи работници,промишленост Без изискване
1 офис мениджър Без изискване
1 отговорник търговска зала Без изискване
1 Супервайзър,магазин Без изискване
2 бармани Без изискване
1 сервитьор Без изискване
3 чистач/хигиенист Без изискване
1 машинни оператири,обработка на мета/метални изделия Без изискване
1 общ работник Без изискване
1 работни,извозване и доставка Без изискване
1 асистент,офис Без изискване
1 чертожник,архитектура Без изискване
3 помощник,готвачи Без изискване
1 барман Без изискване
2 сервитьори Без изискване
4 обслужващ,магазин Без изискване
2 снабдител,доставчик Без изискване
2 обслужващи магазин Средно боразование
2 снабдител,доставчик шоф. Кат „В“
2 продавач-консултанти обект гр. Рила Без изискване
1 общ работник Без изискване
4 помощник,кухня завед.за бързо хр. Без изискване
1 общ работник Без изискване
1 оператор въвеждане на данни Без изискване
1 оператор въвеждане на данни Без изискване
2 дистрибутор Без изискване
3 отчетници Без изискване
1 оператор,въвеждане на данни Без изискване
3 специалист,доставки обект гр. Бобошево Без изискване
1 общ работник,промишленост обект гр. Бобошево Без изискване
3 снабдител,доставчик обект гр. Кочериново Без изискване
1 продавач-консултант обект гр. Кочериново Без изискване
2 мениджър проучване на пазари Без изискване
1 барман обект гр. Бобов дол Без изискване
4 общ работник Без изискване
2 пазач, невъоражена охрана Без изискване
1 организатор дейности Без изискване
1 чистач/ хигиенист Без изискване
1 фактурист Без изискване
1 технически секретар Без изискване
1 общ работник Без изискване
1 импрегнатор Без изискване
1 опаковач Без изискване
1 отчетник Без изискване
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА обявени от други региони
1 ръководител, участък Прокатен; 1 инженер механик; 10 валцьор; 8 електрошлосери; 1 електрончик; 3 кранисти; 4 механошлосери; 2 пещари; 1 организатор, производство; 10 машинни оператори; 1 електромонтьор- КИП; 1 стрелочник- ПРОМЕТ СТИИЛ ЕАД обл. Бургас,общ. Средец, с. Дебелт