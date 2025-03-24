Свободни работни места в Бюро по труда-Дупница и филиалите на съседните общини





Информация за свободните работни места от 24-и март

ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА-ДУПНИЦА

А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 1 МЕСТА

1 учител по история и география Висше образование



Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ –99 МЕСТА

15 шивачи,мъжко/ дамско облекло Основно образование

2 чистач, производствени помещения Средно /техническо/образование

1 кредитен специалист Средно образование

1 водач, мотокар Основно образование

2 общ работник,промишленост Основно и по-ниско образование

2 шивачи Средно,основно образование

5 машинни оператори, дървообработване Средно и по-ниско образование

1 продавач-консултант Средно образование

1 чистач/хигиенист Без образование

7 общ работник,промишленост Без образование

5 обслужващ - магазин Средно образование

5 касиер Средно образование

1 работник в стопанство (смесени култури) Средно,основно образование

2 технически сътрудници Средно образование

1 охранител Средно образование

4 електромонтьори Средно образование

10 оператори, производство на медицински изделия Средно образование, обект гр. Благоевград

20 общи работници, промишлено производство Средно,основно обр-ие, обект Казичене

2 общи работници Основно,начално образование

10 машинен оператор шиене Основно образование

1 сервитьор Средно образование



ФИЛИАЛ САПАРЕВА БАНЯ

А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ -0 МЕСТА



Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 16 МЕСТА

1 сервитьор Средно, основно образование

2 р-к, спомагателни шивашки дейност Основно образование

3 гладач, преса (ръчно) Основно образование

2 крояч, текстил Основно образование

5 шивач, мъжко/дамско облекло Основно образование

1 калолечител Средно образование

2 сервитьори Средно образование

ФИЛИАЛ БОБОВ ДОЛ

А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 1 МЯСТО

1 Учител, теоретично обучение Висше образование

Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 9 МЕСТА

7 разтоварач, вагони Основно образование

2 пробовземачи Средно образование

ФИЛИАЛ КОЧЕРИНОВО



А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА

Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 10 МЕСТА

2 Майстор, производство на тестени изделия Основно образование

1 месач Основно образование

1 барман Средно,основно образование

1 сервитьор Средно,основно образование

1 готвач Средно образование

1 помощник,готвач

обект гр. Рила , м.Жабокрек Средно,основно образование

1 работник,кухня обект гр. Рила , м.Жабокрек Средно,основно образование

1 работник, кухня обект гр. Рила, м. Елешница, Средно, основно образование

1 оператор,въвеждане на данни Средно образование, обект гр. Бобошево

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по Проект „МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ +”

1 майстор, пр-во на хлебни изделия Основно образование

3 търговски помощник Средно образование

1 регистратор Средно образование

1 продавач-консултант Средно образование

1 декоратор Средно образование

1 общ работник Средно образование

1 специалист,маркетинг и реклама Средно образование

1 мениджър продажби Средно образование

1 автомонтьор Средно образование

1 барман Без изискване

1 салонен управител Без изискване

1 опаковач Средно образование

1 търговски помощник обект гр. Сапарева баня Без изискване

1 технически секретар Средно образование

1 шофьор,лекотоварен автомобил Основно образование

1 помощник кухня, заведение за бързо хранене Без изискване

2 общи работници,поддържане на сгради Без изискване

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по Проект Започвам работа, Компонент 3“Заетост“

2 опаковачи Без изискване

2 общ работник, строителство на сгради Без изискване

2 търговски представител Без изискване

2 специалист, маркетинг и реклама Без изискване

1 строител, жилища Без изискване

2 рекламен агент Без изискване

2 търговски представител Без изискване

1 маникюрист Без изискване

2 търговски представител Без изискване

2 специалист, маркетинг и реклама Без изискване

6 общи работници,промишленост Без изискване

1 офис мениджър Без изискване

1 помощник,кухня,заведение за бързо хранене Без изискване

1 обслужващ салатен бар Без изискване

1 отговорник търговска зала Без изискване

1 супервайзър магазин Без изискване

1 камериер/ка Без изискване

2 бармани Без изискване

1 сервитьор Без изискване

3 чистач/хигиенист Без изискване

1 машинни оператири,обработка на мета/метални изделия Без изискване

1 общ работник Без изискване

1 работни,извозване и доставка Без изискване

1 асистент,офис Без изискване

1 чертожник,архитектура Без изискване

3 помощник,готвачи Без изискване

1 барман Без изискване

2 сервитьори Без изискване

4 обслужващ,магазин Без изискване

2 снабдител,доставчик Без изискване

2 обслужващи магазин Средно боразование

2 снабдител,доставчик обект гр. Рила шоф. Кат „В“

2 продавач-консултанти обект гр. Рила Без изискване

1 общ работник Без изискване

4 помощник,кухня завед.за бързо хр. Без изискване

4 общ работник Без изискване

3 оператор въвеждане на данни Без изискване

1 РАБОТНИК КУХНЯ Без изискване

2 дистрибутор Без изискване

3 отчетници Без изискване

3 специалист,доставки Без изискване

1 общ работник,промишленост Без изискване

1 координатор,дейности Без изискване

1 асистент,офис Средно образование

1 оператор,въвеждане на данни Средно образование

1 куриер Средно образование

2 секретар Без изискване

2 Снабдител,доставчик Без изискване

1 общ работник Без изискване

1 оператор,въвеждане на данни Без изискване

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА обявени от други региони

1 ръководител, участък Прокатен; 1 инженер механик; 10 валцьор; 8 електрошлосери; 1 електрончик; 3 кранисти; 4 механошлосери; 2 пещари; 1 организатор, производство; 10 машинни оператори; 1 електромонтьор- КИП; 1 стрелочник- ПРОМЕТ СТИИЛ ЕАД обл. Бургас,общ. Средец, с. Дебелт