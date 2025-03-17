Свободни работни места в Бюро по труда-Дупница и филиалите на съседните общини





Информация за свободните работни места от 17-и март

ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА- ДУПНИЦА

А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА





Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ –87 МЕСТА

15 шивачи,мъжко/ дамско облекло Основно образование

2 чистач, производствени помещения Средно /техническо/образование

1 кредитен специалист Средно образование

1 водач, мотокар Основно образование

2 общ работник,промишленост Основно и по-ниско образование

2 шивачи Средно,основно образование

5 машинни оператори, дървообработване Средно и по-ниско образование

1 продавач-консултант Средно образование

1 чистач/хигиенист Без образование

7 общ работник,промишленост Без образование

5 обслужващ - магазин Средно образование

5 касиер Средно образование

1 оператор, въвеждане на данни Средно,основно образование

1 работник в стопанство (смесени култури) Средно,основно образование

2 технически сътрудници Средно образование

1 охранител Средно образование

4 електромонтьори Средно образование

10 оператори, производство на медицински изделия Средно образование, обект гр. Благоевград

20 общи работници, промишлено производство Средно,основно обр-ие, обект Казичене

2 общи работници Основно,начално образование

10 машинен оператор шиене Основно образование

1 сервитьор Средно образование

ФИЛИАЛ САПАРЕВА БАНЯ



А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ -0 МЕСТА



Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 14 МЕСТА

1 сервитьор Средно, основно образование

2 р-к, спомагателни шивашки дейност Основно образование

3 гладач, преса (ръчно) Основно образование

2 крояч, текстил Основно образование

5 шивач, мъжко/дамско облекло Основно образование

1 калолечител Средно образование

ФИЛИАЛ БОБОВ ДОЛ



А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 1 МЯСТО

1 Учител, теоретично обучение Висше образование

Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 10 МЕСТА

1 социални асистент Основно, начално, образование

7 разтоварач, вагони Основно образование

2 пробовземачи Средно образование

ФИЛИАЛ КОЧЕРИНОВО



А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА

Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 10 МЕСТА

2 Майстор, производство на тестени изделия Основно образование

1 месач Основно образование

1 барман Средно,основно образование

1 сервитьор Средно,основно образование

1 готвач Средно образование

1 помощник,готвач

обект гр. Рила , м.Жабокрек Средно,основно образование

1 работник,кухня обект гр. Рила , м.Жабокрек Средно,основно образование

1 работник, кухня обект гр. Рила, м. Елешница, Средно, основно образование

1 оператор,въвеждане на данни Средно образование, обект гр. Бобошево

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по Проект „МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ +”



1 майстор, пр-во на хлебни изделия Основно образование

5 търговски помощник Средно образование

1 регистратор Средно образование

1 продавач-консултант Средно образование

1 декоратор Средно образование

1 общ работник Средно образование

1 специалист,маркетинг и реклама Средно образование

1 мениджър продажби Средно образование

1 автомонтьор Средно образование

1 помощник кухня, заведение за бързо хранене Без изискване

1 барман Без изискване

1 салонен управител Без изискване

1 опаковач Средно образование

1 търговски помощник обект гр. Сапарева баня Без изискване

1 технически секретар Средно образование

1 шофьор,лекотоварен автомобил Основно образование

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по Проект Започвам работа, Компонент 3“Заетост“



1 продавач-консултант Средно образование

1 сервитьор Без изискване

2 общ работник Без изискване

1 технически сътрудник Без изискване

1 касиер Без изискване

4 опаковачи Без изискване

1 касиер Без изискване

2 общ работник, строителство на сгради Без изискване

2 търговски представител Без изискване

2 специалист, маркетинг и реклама Без изискване

2 строител, жилища Без изискване

2 строител, жилища Без изискване

2 салонен управител Без изискване

2 рекламен агент Без изискване

2 търговски представител Без изискване

1 маникюрист Без изискване

2 търговски представител Без изискване

2 специалист, маркетинг и реклама Без изискване

2 общ работник обект гр. Рила Без изискване

6 общи работници,промишленост Без изискване

1 офис мениджър Без изискване

1 помощник,кухня,заведение за бързо хранене Без изискване

1 обслужващ салатен бар Без изискване

1 асистент кореспонденция Без изискване

4 строител жилища Без изискване

1 отговорник търговска зала Без изискване

1 супервайзър магазин Без изискване

1 камериер/ка Без изискване

1 ОПЕРАТИВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ Без изискване

1 ОПЕРАТОР ВЪВЕЖДАНЕ НА ДАННИ Без изискване

1 Счетоводител Без изискване

1 Отчетник счетоводство Без изискване

1 Снабдител доставчик Без изискване

2 Обслужващ магазин Без изискване

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА обявени от други региони

1 ръководител, участък Прокатен; 1 инженер механик; 10 валцьор; 8 електрошлосери; 1 електрончик; 3 кранисти; 4 механошлосери; 2 пещари; 1 организатор, производство; 10 машинни оператори; 1 електромонтьор- КИП; 1 стрелочник- ПРОМЕТ СТИИЛ ЕАД обл. Бургас,общ. Средец, с. Дебелт