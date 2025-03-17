Свободни работни места в Бюро по труда-Дупница и филиалите на съседните общини

Информация за свободните работни места от 17-и март
ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА- ДУПНИЦА
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ –87 МЕСТА
15 шивачи,мъжко/ дамско облекло Основно образование
2 чистач, производствени помещения Средно /техническо/образование
1 кредитен специалист Средно образование
1 водач, мотокар Основно образование
2 общ работник,промишленост Основно и по-ниско образование
2 шивачи Средно,основно образование
5 машинни оператори, дървообработване Средно и по-ниско образование
1 продавач-консултант Средно образование
1 чистач/хигиенист Без образование
7 общ работник,промишленост Без образование
5 обслужващ - магазин Средно образование
5 касиер Средно образование
1 оператор, въвеждане на данни Средно,основно образование
1 работник в стопанство (смесени култури) Средно,основно образование
2 технически сътрудници Средно образование
1 охранител Средно образование
4 електромонтьори Средно образование
10 оператори, производство на медицински изделия Средно образование, обект гр. Благоевград
20 общи работници, промишлено производство Средно,основно обр-ие, обект Казичене
2 общи работници Основно,начално образование
10 машинен оператор шиене Основно образование
1 сервитьор Средно образование
ФИЛИАЛ САПАРЕВА БАНЯ
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ -0 МЕСТА
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 14 МЕСТА
1 сервитьор Средно, основно образование
2 р-к, спомагателни шивашки дейност Основно образование
3 гладач, преса (ръчно) Основно образование
2 крояч, текстил Основно образование
5 шивач, мъжко/дамско облекло Основно образование
1 калолечител Средно образование
ФИЛИАЛ БОБОВ ДОЛ
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 1 МЯСТО
1 Учител, теоретично обучение Висше образование
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 10 МЕСТА
1 социални асистент Основно, начално, образование
7 разтоварач, вагони Основно образование
2 пробовземачи Средно образование
ФИЛИАЛ КОЧЕРИНОВО
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 10 МЕСТА
2 Майстор, производство на тестени изделия Основно образование
1 месач Основно образование
1 барман Средно,основно образование
1 сервитьор Средно,основно образование
1 готвач Средно образование
1 помощник,готвач
обект гр. Рила , м.Жабокрек Средно,основно образование
1 работник,кухня обект гр. Рила , м.Жабокрек Средно,основно образование
1 работник, кухня обект гр. Рила, м. Елешница, Средно, основно образование
1 оператор,въвеждане на данни Средно образование, обект гр. Бобошево
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по Проект „МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ +”
1 майстор, пр-во на хлебни изделия Основно образование
5 търговски помощник Средно образование
1 регистратор Средно образование
1 продавач-консултант Средно образование
1 декоратор Средно образование
1 общ работник Средно образование
1 специалист,маркетинг и реклама Средно образование
1 мениджър продажби Средно образование
1 автомонтьор Средно образование
1 помощник кухня, заведение за бързо хранене Без изискване
1 барман Без изискване
1 салонен управител Без изискване
1 опаковач Средно образование
1 търговски помощник обект гр. Сапарева баня Без изискване
1 технически секретар Средно образование
1 шофьор,лекотоварен автомобил Основно образование
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по Проект Започвам работа, Компонент 3“Заетост“
1 продавач-консултант Средно образование
1 сервитьор Без изискване
2 общ работник Без изискване
1 технически сътрудник Без изискване
1 касиер Без изискване
4 опаковачи Без изискване
1 касиер Без изискване
2 общ работник, строителство на сгради Без изискване
2 търговски представител Без изискване
2 специалист, маркетинг и реклама Без изискване
2 строител, жилища Без изискване
2 строител, жилища Без изискване
2 салонен управител Без изискване
2 рекламен агент Без изискване
2 търговски представител Без изискване
1 маникюрист Без изискване
2 търговски представител Без изискване
2 специалист, маркетинг и реклама Без изискване
2 общ работник обект гр. Рила Без изискване
6 общи работници,промишленост Без изискване
1 офис мениджър Без изискване
1 помощник,кухня,заведение за бързо хранене Без изискване
1 обслужващ салатен бар Без изискване
1 асистент кореспонденция Без изискване
4 строител жилища Без изискване
1 отговорник търговска зала Без изискване
1 супервайзър магазин Без изискване
1 камериер/ка Без изискване
1 ОПЕРАТИВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ Без изискване
1 ОПЕРАТОР ВЪВЕЖДАНЕ НА ДАННИ Без изискване
1 Счетоводител Без изискване
1 Отчетник счетоводство Без изискване
1 Снабдител доставчик Без изискване
2 Обслужващ магазин Без изискване
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА обявени от други региони
1 ръководител, участък Прокатен; 1 инженер механик; 10 валцьор; 8 електрошлосери; 1 електрончик; 3 кранисти; 4 механошлосери; 2 пещари; 1 организатор, производство; 10 машинни оператори; 1 електромонтьор- КИП; 1 стрелочник- ПРОМЕТ СТИИЛ ЕАД обл. Бургас,общ. Средец, с. Дебелт