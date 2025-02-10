Свободни работни места в Бюро по труда-Дупница и филиалите на съседните общини

Информация за свободните работни места от 10-и февруари
ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА-ДУПНИЦА
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 2 МЕСТА
1 търговски мениджър Висше образование
1 главен счетоводител Висше образование
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ –46 МЕСТА
15 шивачи,мъжко/ дамско облекло Основно образование
2 работници, склад Средно и по-ниско образование
1 складов работник Средно обрзование
1 шофьор, лекотоварен автомобил Средно обрзование
1 подготвител, горница на обувки Средно и по-ниско образование
2 касиер-домакин Средно образование
1 осветител Средно образование
2 чистач, производствени помещения Средно /техническо/образование
1 кредитен специалист Средно образование
1 общ работник Основно образование
2 р-к, ръчна изработка на текстилни изделия Средно,основно образование
2 касиери Средно образование
2 продавач-консултанти/топла витрина Средно образование
1 водач, мотокар Основно образование
2 общ работник,промишленост Основно и по-ниско образование
2 производител, обувки/ръчно Средно,основно образование
2 шивачи Средно,основно образование
5 машинни оператори, дървообработване Средно и по-ниско образование
1 трудотерапевт/социален Средно образование
ФИЛИАЛ САПАРЕВА БАНЯ
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ -0 МЕСТА
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 14 МЕСТА
1 сервитьор Средно, основно образование
2 р-к, спомагателни шивашки дейност Основно образование
3 гладач, преса (ръчно) Основно образование
2 крояч, текстил Основно образование
5 шивач, мъжко/дамско облекло Основно образование
1 мияч,съдове/ръчно Основно образование
ФИЛИАЛ БОБОВ ДОЛ
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 1 МЯСТО
1 Учител, теоретично обучение Висше образование
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 9 МЕСТА
2 социални асистенти Основно, начално, образование
7 разтоварач, вагони Основно образование
2 пробовземачи Средно образование
ФИЛИАЛ КОЧЕРИНОВО
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 9 МЕСТА
2 Майстор, производство на тестени изделия Основно образование
1 месач Основно образование
1 барман Средно,основно образование
1 сервитьор Средно,основно образование
1 месач Основно образование
1 готвач Средно образование
1 помощник,готвач
обект гр. Рила , м.Жабокрек Средно,основно образование
1 работник,кухня обект гр. Рила , м.Жабокрек Средно,основно образование
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по Проект „МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ +”
1 монтажник, кабели Без изискване
1 продавач ,автомобили Без изискване
1 технически секретар Средно образование
1 шофьор, лекотоварен автомобил Основно образование
1 мениджър екип Средно образование
1 продавач-консултант Средно образование
1 мияч, превозни средства(ръчно) Без изискване
1 технически секретар обект Сапарева баня Средно образование
1 работник,кухня Средно,основно образование
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по Проект Започвам работа, Компонент 3“Заетост“
1 продавач-консултант Средно образование
1 чистач, производствени помещения Без изискване
1 носач-товарач , стоки Без изискване
1 продавач-консултант Без изискване
1 сервитьор Без изискване
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по МЗ по ЗНЗ
1 деловодител чл.36, ал. 1 от МЗ по ЗНЗ
1 общ работник чл.36,ал.1 от МЗ по ЗНЗ обект гр. Сапарева баня
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА обявени от други региони
1 ръководител, участък Прокатен; 1 инженер механик; 10 валцьор; 8 електрошлосери; 1 електрончик; 3 кранисти; 4 механошлосери; 2 пещари; 1 организатор, производство; 10 машинни оператори; 1 електромонтьор- КИП; 1 стрелочник- ПРОМЕТ СТИИЛ ЕАД обл. Бургас,общ. Средец, с. Дебелт