Свободни работни места в Бюро по труда-Дупница и филиалите на съседните общини





Информация за свободните работни места от 10-и февруари

ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА-ДУПНИЦА

А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 2 МЕСТА

1 търговски мениджър Висше образование

1 главен счетоводител Висше образование



Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ –46 МЕСТА

15 шивачи,мъжко/ дамско облекло Основно образование

2 работници, склад Средно и по-ниско образование

1 складов работник Средно обрзование

1 шофьор, лекотоварен автомобил Средно обрзование

1 подготвител, горница на обувки Средно и по-ниско образование

2 касиер-домакин Средно образование

1 осветител Средно образование

2 чистач, производствени помещения Средно /техническо/образование

1 кредитен специалист Средно образование

1 общ работник Основно образование

2 р-к, ръчна изработка на текстилни изделия Средно,основно образование

2 касиери Средно образование

2 продавач-консултанти/топла витрина Средно образование

1 водач, мотокар Основно образование

2 общ работник,промишленост Основно и по-ниско образование

2 производител, обувки/ръчно Средно,основно образование

2 шивачи Средно,основно образование

5 машинни оператори, дървообработване Средно и по-ниско образование

1 трудотерапевт/социален Средно образование

ФИЛИАЛ САПАРЕВА БАНЯ

А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ -0 МЕСТА

Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 14 МЕСТА

1 сервитьор Средно, основно образование

2 р-к, спомагателни шивашки дейност Основно образование

3 гладач, преса (ръчно) Основно образование

2 крояч, текстил Основно образование

5 шивач, мъжко/дамско облекло Основно образование

1 мияч,съдове/ръчно Основно образование

ФИЛИАЛ БОБОВ ДОЛ

А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 1 МЯСТО

1 Учител, теоретично обучение Висше образование

Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 9 МЕСТА

2 социални асистенти Основно, начално, образование

7 разтоварач, вагони Основно образование

2 пробовземачи Средно образование

ФИЛИАЛ КОЧЕРИНОВО

А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА



Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 9 МЕСТА

2 Майстор, производство на тестени изделия Основно образование

1 месач Основно образование

1 барман Средно,основно образование

1 сервитьор Средно,основно образование

1 месач Основно образование

1 готвач Средно образование

1 помощник,готвач

обект гр. Рила , м.Жабокрек Средно,основно образование

1 работник,кухня обект гр. Рила , м.Жабокрек Средно,основно образование

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по Проект „МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ +”

1 монтажник, кабели Без изискване

1 продавач ,автомобили Без изискване

1 технически секретар Средно образование

1 шофьор, лекотоварен автомобил Основно образование

1 мениджър екип Средно образование

1 продавач-консултант Средно образование

1 мияч, превозни средства(ръчно) Без изискване

1 технически секретар обект Сапарева баня Средно образование

1 работник,кухня Средно,основно образование

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по Проект Започвам работа, Компонент 3“Заетост“

1 продавач-консултант Средно образование

1 чистач, производствени помещения Без изискване

1 носач-товарач , стоки Без изискване

1 продавач-консултант Без изискване

1 сервитьор Без изискване

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по МЗ по ЗНЗ

1 деловодител чл.36, ал. 1 от МЗ по ЗНЗ

1 общ работник чл.36,ал.1 от МЗ по ЗНЗ обект гр. Сапарева баня

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА обявени от други региони

1 ръководител, участък Прокатен; 1 инженер механик; 10 валцьор; 8 електрошлосери; 1 електрончик; 3 кранисти; 4 механошлосери; 2 пещари; 1 организатор, производство; 10 машинни оператори; 1 електромонтьор- КИП; 1 стрелочник- ПРОМЕТ СТИИЛ ЕАД обл. Бургас,общ. Средец, с. Дебелт