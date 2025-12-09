Пеевски: Днес дадохме урок по демокрация и любов към България!

Днес дадохме урок по демокрация и любов към България!. Така лидерът на ДПС-Ново начало Делян Пеевски коментира антипротестите в над 20 града в страната в защита на правителството.
Днес бе чудесен ден за българската демокрация.
Ден, в който заявихме мирно, но категорично, че никой не може да отклони нашата родина България от нейния евроатлантически път.
Че демокрацията няма алтернатива и единствено с вота си хората могат да дават и отнемат властта - на избори. Както повелява Конституцията.
Че властта е отговорност към хората.
Днес казахме “НЕ на омразата!”, “ДА на демокрацията!”
Цяла България видя колко сме позитивни.
Цяла България видя колко сме единни.
И затова от сърце благодаря на всеки един от вас.
Благодаря на нашите членове, избиратели и симпатизанти – за силата и за достойното поведение, с което още веднъж показахме защо ДПС е най-отговорната и най-стабилната политическа сила в страната.
Благодаря ви, че не се поддадохте на провокации.
Благодаря ви, че избрахте мира пред конфликта.
Благодаря ви за мъдростта, за силата, за куража да защитим демокрацията така, както само ДПС умее – спокойно, категорично, с достойнство.
Днес нашето поведение даде урок на всички – урок по демокрация и любов към България.
Гордея се с вас. Гордея се, че сме заедно - смели и достойни.
Благодаря ви!
