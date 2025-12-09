Силвия Дечева от ДПС-Ново начало: Когато обиждат нашия председател аз го усещам като нож в сърцето

DenNews.bg
09.12.2025
размер на текста:

Активистка на ДПС-Ново начало написа коментар, разпространен в групите на партията, с който изразява несъгласието и болката си от обидите, които се сипят по техния лидер Делян Пеевски. Ето какво глади той:
·

Когато обиждат нашия председател аз го усещам като нож в сърцето. Защото когато обиждат него, обиждат и мен.
Обиждат моето семейство.
Обиждат всички нас, които стоим зад него. Когато казват, че не го искат, аз чувам нещо много по-болезнено:
"не искаме и вас".
А ние…
ние сме хора.
Хора с болка.
Хора с надежди.
Хора, които се будят всяка сутрин,
които работят,
които се страхуват,
които обичат,
които мечтаят за по-тихи и по-добри дни.
Ние живеем под едно и също небе.
Дишаме един и същ въздух.
И въпреки това…
когато говорят с омраза,
когато ни свеждат до нищо,
когато ни карат да се чувстваме сякаш нямаме място - това боли. Не искаме разделение. Не искаме унижение.
Искаме само това, което всеки човек заслужава -
да бъде видян,
да бъде чут,
да бъде уважен.
Защото…
ние сме хора.
И това…
не бива да се забравя."

Най-четено

Темите от "Страна"

Етикети