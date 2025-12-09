Активистка на ДПС-Ново начало написа коментар, разпространен в групите на партията, с който изразява несъгласието и болката си от обидите, които се сипят по техния лидер Делян Пеевски. Ето какво глади той:
·
Когато обиждат нашия председател аз го усещам като нож в сърцето. Защото когато обиждат него, обиждат и мен.
Обиждат моето семейство.
Обиждат всички нас, които стоим зад него. Когато казват, че не го искат, аз чувам нещо много по-болезнено:
"не искаме и вас".
А ние…
ние сме хора.
Хора с болка.
Хора с надежди.
Хора, които се будят всяка сутрин,
които работят,
които се страхуват,
които обичат,
които мечтаят за по-тихи и по-добри дни.
Ние живеем под едно и също небе.
Дишаме един и същ въздух.
И въпреки това…
когато говорят с омраза,
когато ни свеждат до нищо,
когато ни карат да се чувстваме сякаш нямаме място - това боли. Не искаме разделение. Не искаме унижение.
Искаме само това, което всеки човек заслужава -
да бъде видян,
да бъде чут,
да бъде уважен.
Защото…
ние сме хора.
И това…
не бива да се забравя."
Силвия Дечева от ДПС-Ново начало: Когато обиждат нашия председател аз го усещам като нож в сърцето
Активистка на ДПС-Ново начало написа коментар, разпространен в групите на партията, с който изразява несъгласието и болката си от обидите, които се сипят по техния лидер Делян Пеевски. Ето какво глади той:
Най-четено
- Силвия Дечева от ДПС-Ново начало: Когато обиждат нашия председател аз го усещам като нож в сърцето
- 83-годишна жена хвърли през терасата 7 000 лв. за спешна операция на сина ѝ в Дупница
- Кметът на Ботевград забрани митинга на ДПС-Ново начало
- Зловеща находка: Откриха в къща в кюстендилско село труповете на баща и син
- Кметът на район "Изток" изгони културния министър от сградата на читалището
- Оставка, свине! Дупничани се организират през Фейсбук за протест утре
- Уĸpaинcĸият милиapдep Pинaт Axмeтoв блокира активите на "Турски поток"
- На протестите: Гръцките фермери извадиха дървените сопи
- Бившият военен министър Николай Младенов поема управлението на Газа
Темите от "Страна"
- Силвия Дечева от ДПС-Ново начало: Когато обиждат нашия председател аз го усещам като нож в сърцето
- Кметът на Ботевград забрани митинга на ДПС-Ново начало
- Кметът на район "Изток" изгони културния министър от сградата на читалището
- Пеевски извежда хората си утре на митинги в 23 града
- Одобрен е проект на Закон за бюджета на НЗОК за 2026 г.
- Правителството одобри поправения бюджет за 2026-а година, внася го в Парламента
- Министър Георгиев и европейският главен прокурор г-жа Кьовеши откриха офиса на европейските делегирани прокурори в България
- Правителството утвърди датите на религиозните празници през 2026 г. на вероизповеданията, различни от източноправославното
- След размириците на протеста в София: 14 са с повдигнати обвинения, 10- в ареста