Силвия Дечева от ДПС-Ново начало: Когато обиждат нашия председател аз го усещам като нож в сърцето





Активистка на ДПС-Ново начало написа коментар, разпространен в групите на партията, с който изразява несъгласието и болката си от обидите, които се сипят по техния лидер Делян Пеевски. Ето какво глади той:

·



Когато обиждат нашия председател аз го усещам като нож в сърцето. Защото когато обиждат него, обиждат и мен.

Обиждат моето семейство.

Обиждат всички нас, които стоим зад него. Когато казват, че не го искат, аз чувам нещо много по-болезнено:

"не искаме и вас".

А ние…

ние сме хора.

Хора с болка.

Хора с надежди.

Хора, които се будят всяка сутрин,

които работят,

които се страхуват,

които обичат,

които мечтаят за по-тихи и по-добри дни.

Ние живеем под едно и също небе.

Дишаме един и същ въздух.

И въпреки това…

когато говорят с омраза,

когато ни свеждат до нищо,

когато ни карат да се чувстваме сякаш нямаме място - това боли. Не искаме разделение. Не искаме унижение.

Искаме само това, което всеки човек заслужава -

да бъде видян,

да бъде чут,

да бъде уважен.

Защото…

ние сме хора.

И това…

не бива да се забравя."