83-годишна жена от Кюстендил е станала жертва на телефонна измама вчера. Тя и синът й са съобщили в ОДМВР към 18.30 ч, че два часа по-рано след разговор по телефона с мъж, представил се за доктор, са поискани пари за спешна операция на сина, която трябва да бъде направена в Дупница. Жената реагирала незабавно и хвърлила 7000 лв. през терасата… Досъдебно производство е образувано по случая, уведомена е прокуратурата.
83-годишна жена хвърли през терасата 7 000 лв. за спешна операция на сина ѝ в Дупница
09.12.2025
