Кметът на район "Изток" изгони културния министър от сградата на читалището





Театралната школа на Министъра на културата Мариан Бачев, която десет години се е помещавала незаконно в Народно читалище “Николай Хайтов - 1936” в ж.к.”Изток”, бе принудена да напусне институцията.

След разразилия се публичен гей скандал, свързан с насилие, дрога и принуда, както и последвала незабавна проверка от страна на районната администрация на “Изгрев”, която доказа нарушение на Закона за народните читалища, договорът на театралната школа “Аркадия Фюжън Арт” беше прекратен.

На същата се даде едномесечно предизвестие, за да освободи доброволно сградата на читалището и ползваните, срещу скромната сума от 200лв. на месец помещения.

Като кмет, искам ясно да заявя, че докато аз заемам тази длъжност, по волята на избирателите, Законът ще е над всеки и всичко, без значение кой стои от другата страна. Това не е вендета срещу културата и изкуството, още по-малко срещу отделни личности, но определено е вендета срещу беззаконието, която ще водя методично до край.

Някъде чух, че министърът не бил знаел, че договорът му е незаконен... Ако оставим настрана моралния привкус в този обществен конфликт, бих напомнил думите на големия български юрист проф. Живко Сталев: “Непознаването на законите, не ни освобождава от задължението да ги спазваме…”