Театралната школа на Министъра на културата Мариан Бачев, която десет години се е помещавала незаконно в Народно читалище “Николай Хайтов - 1936” в ж.к.”Изток”, бе принудена да напусне институцията.
След разразилия се публичен гей скандал, свързан с насилие, дрога и принуда, както и последвала незабавна проверка от страна на районната администрация на “Изгрев”, която доказа нарушение на Закона за народните читалища, договорът на театралната школа “Аркадия Фюжън Арт” беше прекратен.
На същата се даде едномесечно предизвестие, за да освободи доброволно сградата на читалището и ползваните, срещу скромната сума от 200лв. на месец помещения.
Като кмет, искам ясно да заявя, че докато аз заемам тази длъжност, по волята на избирателите, Законът ще е над всеки и всичко, без значение кой стои от другата страна. Това не е вендета срещу културата и изкуството, още по-малко срещу отделни личности, но определено е вендета срещу беззаконието, която ще водя методично до край.
Някъде чух, че министърът не бил знаел, че договорът му е незаконен... Ако оставим настрана моралния привкус в този обществен конфликт, бих напомнил думите на големия български юрист проф. Живко Сталев: “Непознаването на законите, не ни освобождава от задължението да ги спазваме…”
Кметът на район "Изток" изгони културния министър от сградата на читалището
Театралната школа на Министъра на културата Мариан Бачев, която десет години се е помещавала незаконно в Народно читалище “Николай Хайтов - 1936” в ж.к.”Изток”, бе принудена да напусне институцията.
Най-четено
- Кметът на район "Изток" изгони културния министър от сградата на читалището
- Оставка, свине! Дупничани се организират през Фейсбук за протест утре
- Уĸpaинcĸият милиapдep Pинaт Axмeтoв блокира активите на "Турски поток"
- На протестите: Гръцките фермери извадиха дървените сопи
- Бившият военен министър Николай Младенов поема управлението на Газа
- Почитаме света Анна- майката на Дева Мария и покровителка на майчинството
- Временно ще се променя организацията на движение в участъци от АМ „Струма“ в област Кюстендил
- Хороскопът за днес, 9-и декември
- Времето днес: Мъглива сутрин, но с повече слънце през деня
Темите от "Страна"
- Кметът на район "Изток" изгони културния министър от сградата на читалището
- Пеевски извежда хората си утре на митинги в 23 града
- Одобрен е проект на Закон за бюджета на НЗОК за 2026 г.
- Правителството одобри поправения бюджет за 2026-а година, внася го в Парламента
- Министър Георгиев и европейският главен прокурор г-жа Кьовеши откриха офиса на европейските делегирани прокурори в България
- Правителството утвърди датите на религиозните празници през 2026 г. на вероизповеданията, различни от източноправославното
- След размириците на протеста в София: 14 са с повдигнати обвинения, 10- в ареста
- Пеевски: Няма да позволя да бъдат хулени моите братя турци, помаци, роми, миллет!
- Мирчев към Пеевски: Боклук, пред такъв мафиот като теб не съм се навеждал!