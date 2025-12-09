Оставка, свине! Дупничани се организират през Фейсбук за протест утре





Група, организирана през Фейсбук, зове за протест утре, 10-и декември, на площад Свобода с искане за оставка на правителството.

Ето какво гласи призивът на организатора Росен Андреев:

Време е обществото да постави ясна граница между себе си и всяка форма на задкулисие, натиск и безотчетност. Хората в България заслужават управление, което работи открито, почтено и в интерес на гражданите, а не в полза на сенчести договорки и силови методи.

Все по-малко българи са готови да търпят корупцията като „нормална част“ от политическия живот. Все повече хора отказват да приемат страха, беззаконието и арогантността като стил на управление. България има право на институции, които защитават обществото – а не собствените си кръгове.

Днес гласовете за справедливост и прозрачност звучат по-силно от всякога. Това е признак на зряло гражданско общество, което иска да живее в държава, където законът важи за всички, а властта носи отговорност за решенията си.

Промяната започва, когато хората отказват да мълчат пред неправдата, когато настояват за почтеност, когато защитават правото си на нормална държава.

Бъдещето на България зависи от силата на общия ни глас – глас за честност, справедливост и свободна държава, в която мутрите и сенките нямат място.

Време е Борисов и Пеевски да изчезнат от политическата сцена! Време е да си върнем държавата!

ОСТАВКА, СВИНЕ!

п.п. След протеста, който желае, можем да се организираме да отидем да подкрепим протеста в София!