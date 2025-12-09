На протестите: Гръцките фермери извадиха дървените сопи





Навлизайки във втората седмица на протестите си, гръцките фермери ескалират борбата с 54-те пътни барикади, които са поставили на стратегически точки в страната. Фермерите са твърдо решени да продължат, докато исканията им не бъдат изпълнени, като подчертават, че са готови да останат на пътните барикади дори по време на празниците.

От Македония и Тракия до Тесалия, Епир и Пелопонес, но и на Крит, където възникна напрежение с полицията за борба с безредиците, броят на тракторите по пътищата се увеличава. Към понеделник, 8-и декември, фермерите също решиха да продължат със символични блокади на околовръстни пътища за ограничен период от време.



Местата на протестите непрекъснато се множат

По обяд фермери, участващи в блокадата на E65, бяха открити с тракторите си пред офиса на министъра на развитието на селските райони и храните Костас Циарас в Кардица.

Следобед фермерите продължиха да блокират и двата околовръстни пътя на Националния път в Никея, Лариса, потвърждавайки намерението си да продължат до края.

В цялата страна се провеждат събрания и срещи, където фермери и животновъди обмислят възможността за по-сурови форми на мобилизация. Местата на протестите непрекъснато се множат, обхващайки района от север до юг на Гърция.

Блокади на особено критична инфраструктура

Сред действията, които вече са определени, има блокади на инфраструктура, която се счита за особено важна, като рафинерията Калохори, изграждането на регион Централна Македония и пристанището на Солун. Решенията бяха взети на среща, проведена в понеделник в Трилофос, Солун, с участието на представители на 20 земеделски и животновъдни блока, простиращи се от Микротеб и Лариса до Ксанти и Комотини, като участваха и представители на блокове в Солун.

Кметът на Неа Пропонтида, Емануел Карас, също участва в качеството си на производител на кайсии и маслини в Халкидики, като подчерта проблеми като липсата на земеделски работници и високата себестойност на производството.

На срещата беше сформиран координационен комитет, който отбеляза, че не е изключена възможността за диалог с премиера и членовете на правителството, но това ще се случи при определени условия.

Междувременно Земеделската асоциация на фермерите в община Александрия предложи провеждане на съществен диалог по земеделския въпрос, като представи предложения в рамките на конференция в шест тематични области, отнасящи се до животновъдството, риболова, пчеларството, както и екстензивните дървесни и градинарски култури. Предложението се отнася до участието на представители на всички блокове и секретарската подкрепа на Министерството на развитието на селските райони и храните. В случай на отказ да приемат, фермерите предлагат да продължат диалога с опозицията.

Патра: Затварят кръстовището Като Ахая на магистралата Патра-Пиргос



Фермери и животновъди от Западна Ахая блокираха магистралата Патра-Пиргос, по-специално кръстовището Като Ахая, в сряда вечерта. Движението на превозните средства се пренасочва към стария национален път Патра-Пиргос, през кръстовищата на индустриалната зона Патра и Варда.

В същото време част от главния периферен път на Патра остава блокирана от групи фермери и животновъди. Автомобилният трафик се пренасочва през възлите K1 – пристанище Патра и Оврия.

Фермерите временно се оттеглят от летище Ираклион



Летище „Никос Казандзакис“ в Ираклион отваря отново след дълги дискусии между управителя на летището и представители на фермерите. Протестиращите напуснаха пистата, след като постигнаха споразумение с полицията за освобождаването на двама арестувани. Това решение обаче предизвика реакции от част от фермерите, които не са съгласни с компромиса.

Досега са отменени десет полета. Фермерите обявиха, че като жест на добра воля ще позволят на летището да работи до 23:00 часа, след което ще се срещнат отново сутринта, за да определят следващите си стъпки.

„Нямахме намерение да създаваме проблеми на хората. От самото начало поискахме разбиране от гражданите, които, както видяхме, до голяма степен са на наша страна“, отбеляза президентът на животновъдите в Ираклион, Лефтерис Триантафилакис, в интервю за cretalive.gr.

Той уточни, че напускат пистата на летището, но ще останат на летището и тази сутрин ще има ново заседание на Координационния комитет, за да се вземат решения за следващите стъпки.

В крайна сметка четири трактора бяха преместени по-близо до летище „Никос Казандзакис“.

Протестите причиниха проблеми с движението в в райони на Ираклион, като Неа Аликарнасос, Кацамбас и Порос. Според полицейското управление на Ираклион, движението на превозни средства е забранено в части от Стария национален път Ираклион - Агиос Николаос, като се извършват отклонения през Херсонисос, Пезони и Кастели.

Ханя: Летище „И. Даскалогянис“ работи с ограничения



В Ханя протестиращите позволяват едно заминаване на всеки три часа, без да създават проблеми за пристигащите. За сутринта е насрочена нова среща, за да се вземат решения дали да се продължат акциите.

Главната порта на летището беше затворена по-рано, в резултат на което на пътниците не беше позволено да влизат или излизат, освен в случаи на спешност по здравословни причини. След 18:00 часа беше решено летището да бъде отворено частично.

Кардица: Митинг пред политическия офис на К. Циарас



Фермери от Кардица проведоха митинг по обяд пред политическия офис на Костас Циарас, където, като символичен акт, изсипаха храна за животни на пътя. Същевременно те предадоха меморандум с исканията си, преди да се върнат към блокадата на E65.

Блокираха Бралос за един час



По оста Атина - Ламия, фермерите от блокадата на Бралос продължиха да блокират страничните пътища за един час, както бяха обявили. След края на блокадата движението беше възстановено и последва общо събрание за планиране на следващите действия.

Никити: Първа блокада от пчелари и фермери в Халкидики

Първият протестен пункт в Халкидики ще бъде създаден утре по обяд на светофарите в Никити, с участието на пчелари и фермери от Ормилия, Никити и Сикия. Формите на протестите ще бъдат решени на последващото събрание.

Както каза пред APΠΕ-ΜΕ Аристотелис Касандринос, член на Асоциацията на пчеларите на Халкидики, се обмислят протестни действия в обществените служби, като данъчните служби и префектурата. „С нашите протести се стремим да подчертаем проблемите на първичния сектор и да изискваме решения“, подчерта той.

В същото време производителите в Централна и Западна Македония продължават да бъдат нащрек, като продължават с блокади в координация с други региони. За обяд е насрочена среща на представители в Трилофос, Солун, за да се определят по-нататъшни действия.

Сериозните обвинения и инцидентите в Ханя и Ираклион

Припомня се, че фермерите в Крит, участвали в инцидентите на летищата, дори са обвинени в престъпна организация. Според информация от ELAS, тези, които са счупили оградата на летището и патрулните коли, са идентифицирани.

Общо, както съобщава основният новинарски бюлетин на OPEN, приблизително 200 души са идентифицирани чрез видеоклипове и снимки. Според Мина Карамитру, замесените са изправени пред следните обвинения:

Опит за серийно убийство

Носене на оръжие

Използване на оръжие

Опасна телесна повреда

Последващи щети

Възпрепятстване на транспорта

Нарушаване на вътрешния ред

Разследва се и обвинението в престъпна организация.

Припомня се, че ситуацията в Крит е хаотична в първия ден на протестите на фермерите, с инциденти, хвърляне на камъни, химикали и светкавични гранати в Ираклион и Ханя, а демонстрантите са се насочили към летищата на двата града.



Фермери в Ираклион „окупираха“ летището, достигайки до пистата. По този начин всички полети бяха временно преустановени.

Малко след инцидентите в Ираклион, Крит, напрежение между фермери и полиция се наблюдава и в Ханя.

Според flashnews.gr, фермерите са успели да пробият полицейската блокада и са започнали да се насочват към летището, като полицията се е опитвала да ги задържи. В резултат на това летището в Ханя е било блокирано за известно време.

Дъжд от камъни падна на мястото на инцидента, докато група фермери преобърнаха патрулна кола, причинявайки ѝ щети.

Инциденти в Ираклион

В Ираклион се проведе голям митинг на фермери, пчелари и рибари, като част от мобилизациите, които те решиха да продължат, реагирайки на условията, които са се развили за първичния сектор, които ги отвеждат, както съобщават, далеч от имотите им, тъй като създават, както подчертават, условия за колапс.



Малко преди 13:00 часа имаше напрежение с хвърляне на химикали и светкавична граната от полицията в опит на фермерите да пробият полицейската бариера и да блокират летището в Ираклион.