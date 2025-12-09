Бившият военен министър Николай Младенов поема управлението на Газа





Очаква се бившият министър на отбраната на България Николай Младенов да оглави изпълнителният комитет, който се предвижда да бъде създаден като част от следвоенната управленска структура на Ивицата Газа. Това заявиха двама души, запознати с подготовката, пред „Файненшъл таймс“.

Тони Блеър е отпаднал от вариантите за управление на комитета след възражения на арабски и мюсюлмански страни, твърдят източниците на изданието.



Изпълнителният комитет, който първоначално не е бил споменат в плановете за Газа, се очаква да координира работата между Съвета за мир и палестински технократичен комитет, натоварен с ежедневното управление на Ивицата“.

Изданието припомня, че Николай Младенов често е действал като посредник между Израел и "Хамас".