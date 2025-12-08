7.6 по Рихтер разтърси Япония, задава се 3-метрово цунами





Издадено е предупреждение за цунами за части от североизточното крайбрежие на Япония, след като земетресение с магнитуд 7,6 удари крайбрежието, според Японската метеорологична агенция (JMA).

Геоложката служба на САЩ съобщи, че земетресението и станало на около 70 км от брега на страната и на дълбочина около 53 км.

Цунамито може да достигне височина от почти 3 метра в някои райони на бреговата линия, включително Ивате, Аомори и части от Хокайдо, съобщи JMA. В Аомори вече е наблюдавано цунами с височина 40 см, съобщи агенцията.

Новият министър-председател на Япония Санае Такаичи, която беше избрана през октомври, заяви, че нейното правителство ще работи в тясно сътрудничество с местните власти, за да оцени щетите и да въведе мерки за реагиране при извънредни ситуации.

Правителството ще „действа като едно цяло, следвайки принципа да постави човешкия живот на първо място“, каза тя.

Япония е известна със силните земетресения. Тя се намира на Огнения пръстен, зона с интензивна сеизмична и вулканична активност от двете страни на Тихия океан. Най-тежкото земетресение в новата японска история е земетресението с магнитуд 9,1 в Тохоку през 2011 г., което предизвика голямо цунами и ядрена катастрофа.