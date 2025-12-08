Одобрен е проект на Закон за бюджета на НЗОК за 2026 г.

Министерският съвет на Република България прие Решение за одобряване на проект на Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за 2026 г.
Предвидени са 5 288 595,5 хил. евро приходи и трансфери. Здравноосигурителните приходи са в размер на 5 173 131,0 хил. евро, от които 3 153 741,0 хил. евро са приходи от здравноосигурителни вноски и 2 019 390,0 хил. евро са трансфери за здравно осигуряване.
Общо разходите за 2026 г. по проекта на Закон за бюджета на НЗОК са в размер на 5 288 595,5 хил. евро.
Приходите и разходите по законопроекта са с 444 250,0 хил. евро повече спрямо Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2025 г. или 9,2 % ръст.
Средствата за здравноосигурителни плащания са в размер на 4 920 907,2 хил. евро, което представлява увеличение с 383 765,0 хил. евро спрямо Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2025 г. или 8,5 % ръст.
През 2026 г. се предвижда Министерството на здравеопазването ежемесечно да предоставя трансфер към бюджета на НЗОК, в общ годишен размер 98 717,5 хил. евро за заплащане на дейности извън обхвата на задължителното здравно осигуряване.
Проектът на Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2026 година е съставен в съответствие с бюджетната рамка при запазване на размера на здравноосигурителната вноска в размер на 8 %. Проектът на Закон за бюджета на НЗОК за 2026 г. предвижда публичните средства да бъдат изразходвани законосъобразно, прозрачно и ефективно.
Заложените параметри на проекта на бюджет на НЗОК за 2026 г. създават стабилна финансова рамка за функциониране на системата на здравното осигуряване.
