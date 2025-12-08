Обявено за издирване 15-годишно момиче от с. Крайници бе открито невредимо





В края на миналата седмица на територията на Районните управление в Кюстендил и Дупница са установени 3 лица, обявени за издирване – 45-годишен мъж от с. Коняво, издирван заради влязла в сила осъдителна присъда, 37-годишен кюстендилец, издирван по досъдебно производство на 1РУ София, и 15-годишно момиче от с. Крайници – напуснало дома си, предадена е на родител в добро здравословно състояние.