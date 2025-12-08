Криминалисти се натъкнаха на старинни монети и антични предмети в село Шатрово





Богата сбирка от 492 старинни монети, синджир с монети и 19 фрагмента от антични предмети бяха открити от служителите на РУ-Бобов дол вчера при извършване на процесуални действия по образувано ден по-рано досъдебно производство, свързано с наркотици. Ползвателят на имота е 39-годишен перничанин, задържан с полицейска заповед на 6 декември. Действията по разследването както на престъплението, свързано с наркотици, така и за изясняването на произхода на откритите ценности, продължават под надзора на прокурор от Окръжна прокуратура Кюстендил.

На 6 декември на територията на Бобов дол е проведена специализирана полицейска операция срещу наркоразпространението. В хода й е получена конкретна оперативна информация, че в къща в село Паничарево, общ. Бобов дол и в паркиран в имота лек автомобил се съхранява марихуана. Незабавно в условията на неотложност са предприети процесуално – следствени действия в имота. В лек автомобил „Фиат Скудо“, с прекратена регистрация, са открити 3 чувала, съдържащи суха зелена маса, при направен полеви нарокотест реагирала на марихуана. В жилището са намерени везни, и два прозрачни спейсбека, съдържащи суха зелена листна маса, която също реагирала положително на марихуана. Последвала проверка и на друго жилище в селото, за което имало сигнал, че се съхраняват наркотици. В една от стаите бил открит плик пълен със суха зелена тревиста маса, а в друга - два буркана от 700 мл пълни със суха зелена листна маса, която при направения полеви наркотест реагира положително за марихуана. Общо иззетото количество наркотици е 8 кг..

В хода на разследването служителите на РУ – Бобов дол установили, че наркотичните вещества се предоставяни от 39-годишен от Перник. Мъжът бил установен в село Шатрово, община Бобов дол и е задържан с полицейска мярка за срок до 24 часа.

По случаите са образувани три досъдебни производства за престъпление по чл.354, ал.3, т.1 от НК и работата по тях продължава под надзора на прокуратурата.