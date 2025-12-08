





Област Кюстендил е над средното за страната по ранни бременности и аборти сред младежи, а Дупница търси решения: „Искам бебе“ влиза в училищата, за да спре прекалено ранното раждане и отпадането от училище



Бременностите и абортите сред младежи в кюстендилска област надвишават средното за България, а Дупница посреща „Искам бебе“ в училищата в битка с проблема

Област Кюстендил се откроява като регион, в който проблемите с ранните бременности и абортите сред младежите са по-сериозни от средните за страната стойности. Данните на Националния център по обществено здраве и анализи за 2024 г. показват, че 207 аборта са извършени при момичета под 20 години, а 32 от тях представляват 15.5% от всички аборти в областта. Това е значително над националния дял от около 10%.

Подобна е ситуацията и при ранните раждания. От общо 735 живородени деца в област Кюстендил през 2024 г., 103 са родени от майки под 20 години, което е 14%, при национално ниво от 10.9%. Тези числа подчертават, че областта е сред регионите с повишен риск за ранни и непланирани бременности – проблем, който често води до прекъсване на образованието, социални затруднения и дългосрочни последици за младите майки.

На този фон Дупница прави важни стъпки към намирането на устойчиви решения. Днес в града се проведе семинар от поредицата „Koga.bg - здрави и активни“, организиран от фондация „Искам бебе“ и финансиран от Министерството на младежта и спорта. Събитието събра десетки ученици в Професионална гимназия „Акад. Сергей П. Корольов“ и им предостави знания, които често липсват в училищната среда, но са жизненоважни за тяхното здраве и бъдеще.

Семинарът беше открит от кмета на Дупница Първан Дангов, който от години подкрепя каузата на фондацията и ясно изрази своята загриженост за младите хора в региона. По време на събитието председателят на фондация „Искам бебе“ адв. Мария Янева, която е родом от Дупница, връчи на кмета почетен плакет „Посланик на каузата“ на фондация Искам бебе в знак на признателност за неговата дългогодишна подкрепа и ангажираност към инициативите за репродуктивно здраве на жителите на Дупница. Той подчерта, че превенцията и ранната информираност са ключът към намаляване на ранните бременности и отпадането от училище, и увери, че Община Дупница ще продължи да бъде активен партньор в подобни инициативи.

По време на обучението д-р Александър Кобаков, акушер-гинеколог в МБАЛ „Св. София“, разговаря с учениците за рисковете пред репродуктивното здраве, значението на профилактиката, механизмите на изчерпване на яйчниковия резерв и важността на информирания избор. Психологът Елена Димитрова-Ангелова представи теми, свързани с емоционалната зрялост, влиянието на отношенията, стреса и социалния натиск върху поведенията и решенията на младите хора.

Проведен бе и обучителен модул за учители, насочен към това училището да бъде активна част от процеса на изграждане на здравна култура и навици, които предпазват учениците от ранни и необмислени решения.

Фондация „Искам бебе“ заявява, че ще продължи активната си работа в цяла България като вярва, че истинската промяна започва именно в училището и че знанието е най-силният инструмент за защита на младите хора.

Дупница показва, че когато местната власт, училищата и гражданските организации действат заедно, могат да бъдат намерени решения дори на най-сериозните регионални предизвикателства. Превенцията, започната навреме, е най-сигурният път към по-здраво и информирано поколение.