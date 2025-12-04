





Министър Георгиев и европейският главен прокурор г-жа Кьовеши откриха офиса на европейските делегирани прокурори в България



Върховенство на закона може да има само, ако има ефективни правоприлагащи органи, заяви министърът на правосъдието Георги Георгиев при откриването на новия офис на българските европейски делегирани прокурори в София.

„Изпълнихме ангажимента си към г-жа Кьовеши и европейската прокуратура, за което благодаря на колегите си от правителството, на Висшия съдебен съвет и на прокуратурата на България“, каза още Георгиев.

На събитието присъства и европейският главен прокурор г-жа Лаура Кьовеши.

Тя също благодари на институциите в България, допринесли за това европейските й делегирани прокурори да имат работни помещения по европейски стандарт.

Офисът на делегираните прокурори и тяхната администрация се намират на столичния бул. "Александър Стамболийски" №45А

Министерският съвет предостави сградата за нуждите на европейската прокуратура в България през месец юли т.г.