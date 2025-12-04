Вицепремиерът Гроздан Караджов изпрати до главния прокурар сигнал за подкуп- главните герои служители на Автомобилна администрация-Кюстендил





Вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов изпрати сигнал до главния прокурор във връзка с разпространени видеоматериали, на които се виждат съмнителни действия на служители от ИА „Автомобилна администрация“ – Кюстендил, по време на проверка на пътя.

Паралелно с това вицепремиерът разпореди вътрешна проверка в агенцията, за да бъдат установени всички факти и обстоятелства по случая, а служителите са незабавно отстранени до изясняване на ситуацията.

„Корупцията няма място в системата на транспорта и всяко съмнение за това ще бъде проверявано и наказвано. Последствия за нарушителите ще има – без изключения и без компромиси. Всеки, който си мисли, че може да злоупотребява със служебното си положение, ще бъде изправен пред закона и аз лично ще съдействам за това”, заяви вицепремиерът Караджов.

До сигнала се стигна след разпространено видео и разследване на сайта Таралеж бг:

Ето какво пишат от Таралеж бг:

Датата е 20.11.2025г. , денят, в който всички превозни средства вече подлежат на проверка за подготовка за зимните условия.

Служители на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ - град Кюстендил – г-н Славчо Кирилов и инспектор г-н Антон Стоименов – служител в същия отдел явно се възползват от ситуацията и в диапазона между 13:00 и 17:00 часа извършват десетки пътни проверки на бензиностанция „Рис петрол“, намираща се на около 1 км от граничен пункт Гюешево -„Деве баир“. Нека обърнем внимание на пътния участък, избран за проверките - движението е двупосочно, с непрекъсната осова линия, а спирането на множество товарни автомобили, освен че затруднява движението, образува и колони, което е предпоставка за ПТП. Явно, за служителите на "Автомобилна администрация" безопасността при извършването на проверки е на последно място, предвид че се спират едновременно две, три, четири и дори повече превозни средства. Това пречи на пътникопотока, защото се образуват колони и в двете посоки, а това е опасно за движението в този участък. Пресичането на непрекъснатата осова линия също е забранено - ясно регламентирано е в Закона за движение по пътищата, а в това време и други участници в движението трябва да я пресичат, за да заобиколят колоната от спрели автомобили.

Според оперативните указания - докато проверката на един автомобил не е приключила - не трябва да започне друга.

На видеата, с които разполага ТАРАЛЕЖ, се вижда колко "добре" работят служителите на пътната агенция в Кюстендил, начело с началника си - Славчо Иванов Кирилов, който също се включва в проверките - въпреки че няма право да извършва контролни проверки на пътя, защото издава наказателни постановления и принудителни административни мерки за извършване на контрол.

Всички "проверки" се извършват в рамките на около 10 секунди и далеч от обхвата на камерата на служебния автомобил, въпреки изричните указания на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ .

По закон:

Инспекторите трябва да извършват проверките от началото до края на смяната в обхвата на камерата;

Служебният автомобил да бъде разположен така, че да осигури ясен видеозапис на проверяваното пътно превозно средство и действията на служителите.

В конкретния случай служебният автомобил е разположен встрани и камерата е извън обхвата на мястото, където се извършват проверките. Това означава, че в рамките на тези четири часа не е ясно кой е проверен, колко на брой са проверените превозни средства, какво точно е проверено и какъв е резултатът от проверката.

На кадрите може да се види как се спира камион - разменят се две-три приказки, след това се подава нещо, което проверяващият поставя прилежно в джоба си. Това се повтаря при всяко едно спряно за "проверка" превозно средство, а когато нещата в джоба започнат да "преливат" - се подават от началника на служителя, който старателно ги подрежда и след това ги прибира в джоба. На видеата се вижда как служителят Антон Стоименов често проверява предния си ляв джоб - брои нещо, като се пази да не го видят преминаващите водачи на автомобили.

На един от кадрите може да се види как Кирилов и Стоименов спират товарен автомобил - подава се тефтерче с документи, след като началникът го отваря за кратко - започва да гледа гумите на превозното средство, които очевидно имат забележки. След кратък дебат с колегата си и водача на камиона - документите се връщат, а шофьорът подава нещо в ръката на Стоименов. След това той застава настрани, бърка в левия си джоб - отделя нещо и го подава на шофьора на спрелия автомобил. (явно връща нещо)