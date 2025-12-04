Обирджиите на златарското аталие в Дупница получиха условни присъди





Районен съд Дупница наложи наказания на двама младежи, които се признаха за виновни в кражба от магазин за златна и сребърна бижутерия

Двама обвиняеми - младежи на 18 и 16 години се признаха за виновни пред Районен съд Дупница за кражба от магазин за златна и сребърна бижутерия в Дупница. В съучастие като извършители, И. Б. и Ж. Б. са отнели чужди движими вещи, а именно: златни синджири / ювелирни изделия / на обща стойност 14 815,80 лева или 7 575,20 EUR (евро), собственост на ЕТ „…", гр. Дупница, от владението на продавач - консултанта в магазина, без нейно съгласие, с намерение противозаконно да ги присвоят, като за извършването на кражбата са използвали моторно превозно средство - скутер, нерегистриран, без регистрационни номера. Имуществените вреди - резултат от горното престъпление, са възстановени.

Обвиняемият И. Б. е съгласен и ще изтърпи наказание при условията на чл. 54 от НК - „Лишаване от свобода" за срок от 1 година, чието изтърпяване да се отложи за срок от 3 години на основание чл. 66, ал. 1 от НК. Обвиняемият Ж. Б. е съгласен и ще изтърпи наказание при условията на чл. 62 и 63 от НК - „Лишаване от свобода" за срок от 1 година, чието изтърпяване да се отложи за срок от 2 години на основание чл. 69 от НК. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

Това гласи решението на съда, публикувано днес на сайта.

Какво се случи в деня на обира- 28-и август:

Пред златарското ателие спира сив скутер без номера. На него- двама с маски. Единият влиза в ателието и на въпрос на продавачката защо е с маска отговаря, че е болен. По-късно тя си спомня, че са били и с ръкавици. Той я заговаря като клиент, който проявава интерес за евентуална покупка. След което започва същинската "работа". Грабва една от таблите с накити, след което хвърля 2 димки-зелена и оранжева и се хвърля на скутера. Двамата отпрашват в посока Градската градина. Интересен факт е, че и двамата са били забелязани от случайни минувачи, които след като разбират за обира, разбират, че става въпрос за извършителите.

На мястото на обира пристигнаха криминалисти, които взеха показания както от подавачката, така и от собственика, който е неподвижен и на инвалидна количка. Разследващите взеха отпечатъци и направиха снимки, както и извършиха оглед. Бяха иззети записи от камери, които се намират в района, както и от такива по маршрута на обирджиите. Следите им се губят в района на Градската градина. Патрулки обиколят района.