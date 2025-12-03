



Правителството утвърди датите на религиозните празници през 2026 г. на вероизповеданията, различни от източноправославното

По предложение на ръководствата на религиозните общности в България правителството определи дните на религиозните празници през 2026 г. на вероизповеданията, различни от източноправославното. Съгласно Кодекса на труда и Закона за държавния служител, служителите и работниците, които изповядват тези вероизповедания, могат да ползват, по свой избор, част от платения си годишен или неплатен отпуск за религиозните празници.

Празниците на Католическата църква в България са: 5 април - Великден; 6 април - вторият ден на Великден, 29 юни - „Св. Апостоли Петър и Павел“, 1 ноември - „Всички Светии“ и 8 декември - Непорочното зачатие на Св. Богородица.

Мюсюлманското вероизповедание ще празнува, Рамазан байрам - на 19 и 20 март, Курбан байрам на 26, 27 и 28 май, Рождението на хз. Мухаммед (с.а.с) - (Мевлид и Небеви) на 24 август.

За религиозната общност на евреите празниците са: 2, 3, 8 и 9 април - Песах, 22 май - Шавуот, 21 септември - Иом Кипур.

Арменската апостолическа света църква ще празнува Рождество Христово и Богоявление на 6 януари, 5 април - Възкресение Христово, 24 април - Св. мъченици от Геноцида на арменския народ през 1915 г., 12 юли - Преображение Господне, 16 август - Успение на Пресвета Богородица и 13 септември - Въздвижение на Светия Кръст Господен.

Празничните дни за общество „Бяло братство” са: 22 март - Ден на пролетното равноденствие, Рождението на Учителя Петър Дънов - 12 юли, Съборни дни на Бялото братство - 19, 20 и 21 август, и Денят на Учителя - 27 декември.

Църквите на адвентистите от Седмия ден ще празнуват шест съботни дни, ако според трудовото или служебното им правоотношение са задължени да работят в тези Дни.

Последователите на Будистка общност „Карма Кагю“ - България ще празнуват на 31 май - Весак (ден на раждане, просветление и паранирвана на Буда Шакямуни).



Свидетелите на Йехова в България отбелязват Възпоменанието на смъртта на Исус Христос на 2 април и Конгресни дни на 26 и 27 юни, и 3, 4 и 17 юли.

Евангелските църкви ще празнуват 31 октомври Ден на Реформацията.

Бахайска общност в България - 21 март - Ноу Руз, 21 април - Резван, 29 май - Възнесението на Бахаулла, 10 юли - Мъченическата смърт на Баб, 10 ноември - Рождение на Баб, Рождение на Бахаулла - 11 ноември.

Будистка общност в България - 3 януари - Махаянска Нова година, 15 февруари - Паранирвана - Преминаване в Нирвана, 13 април - Теравада Нова година, 31 май - Весак - Раждането и

Просветлението на Буда, 8 декември - Денят Бодхи - Ден на Свещеното дърво.

Общество за Кришна съзнание - 3 март - Гаура Пурнима, 27 март - Рама Навами, 30 април - Нрисимха Чатурдаши и 4 септември - Кришна Джанмащами.