След размириците на протеста в София: 14 са с повдигнати обвинения, 10- в ареста





Софийска районна прокуратура наблюдава 16 досъдебни производства за извършени хулигански действия на 01.12.2025 г. в централната част на гр. София. Към наказателна отговорност са привлечени 14 лица, като 10 от тях са задържани до 72 часа, а на останалите са наложени различни мерки за неотклонение.

Събраните до момента доказателства сочат, че обвиняемите са извършили хулигански действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото. Те са замеряли полицейски служители с различни предмети – камъни, пиротехника и стъклени бутилки, обръщали са контейнери за боклук и са взимали от тях различни по вид предмети, които са хвърляли по кордона от полицейски служители и по автомобили на МВР. Деянията се отличават с изключителен цинизъм и дързост – осъществени са на публично място, в присъствието на много граждани при демонстрация на безнаказаност и на пренебрежение към установените правила, закрилящи добрите нрави.

Шест от задържаните лица са с предходни криминални регистрации, двама са осъждани за шофиране след употреба на наркотични вещества и за трафик на бежанци, а други две лица са с висящи досъдебни производства . Обвиняемите са на възраст между 18 и 36 години. Трима от тях нямат адресни регистрации на територията на гр. София.

Разследванията по всички досъдебни производства продължават, като наблюдаващите прокурори са дали подробни указания за действията, които следва да се извършат в хода им. Указано е да се изискат допълнителни записи от камери, да се разпитат множество свидетели и да се направят експертизи на видеозаписите. След доклад на материалите, събрани в хода на досъдебните производства, наблюдаващите прокурори ще преценят основанията за искане за налагане на постоянна мярка „задържане под стража“ спрямо задържаните лица.

Към момента в Софийска районна прокуратура продължават да постъпват материали от полицейски управления за извършени хулигански действия от лица на 01.12.2025 г. в централната част на София.