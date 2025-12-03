Гръцки фермери тръгнаха да блокират с трактори ГКПП Промахон





Фермери от Серес се готвят да установят нова блокада в митническия пункт Промахонас, като останалите блокади в цяла Гърция също се засилват.

Малко преди 12:00 ч. фермери, животновъди и пчелари от цялата префектура Серес пристигнаха на кръстовището Сидирокастро на кръстовището Лефконас с трактори. Там, както и на ключови точки по националния път Серес - Промахона, имаше силни полицейски сили.

Полицията беше поставила три полицейски клетки за борба с безредиците, перпендикулярни на пътя, блокирайки го и не позволявайки на фермерите да преминат към Промахона. Фермерите обаче успяха да пробият блокадата и се насочват към Промахон.

В същото време събралите се в Македония, Тесалия и Епир блокираха пътища, настоявайки за решения на проблемите, измъчващи първичния сектор.

На пунктовете за събиране на пътни такси Малгара, на националния път Солун-Атина, фермери от община Делта и по-широкия район блокират движението към Атина от 1 декември, докато движението към Солун се отваря и затваря периодично.

От вчера шофьори с камиони са на тяхна страна, а днес се очакват и собственици на таксита, които провеждат 48-часова стачка до четвъртък сутринта, в 05:00 часа.

Блокадата на митническия пункт Евзони, на границата между Гърция и Северна Македония, която също беше въведена на 1 декември, също остава в сила. Няколко минути след 12:00 часа, фермери от община Пайония и по-широкия район започнаха да блокират митническия пункт Евзони, на границата между Гърция и Северна Македония, както на входа, така и на изхода.

Въпреки блокадата, камиони, превозващи гръцки продукти, както и автомобили на спешна помощ, са пропуснати. Решението им е, че блокадата ще продължи поне три часа.

В същото време, от понеделник сутринта, потокът към Атина остава затворен на платения път Малгара, където са събрани голям брой фермери, докато във вторник следобед потокът към Солун също беше затворен за известно време.

Също така, блокадата на входа на Халкидона, на стария национален път Солун-Едеса, остава (от 12.01), като мобилизациите обикновено се провеждат по обяд и включват тричасова блокада.

В същото време, малко преди 10:30 часа сутринта, фермерите от Александрия Иматия пристигнаха на кръстовището Нисели на магистрала Егнатия и веднага започнаха да блокират потока към Верия, като вдигнаха тракторите си на пътното платно. Както каза член на координационния комитет на митинга пред ΑΕΝ-ΜΕΑ, „не е известно кога ще отворим пътя“.

Тесалия: Над 4000 трактора по пътищата



Картината в Тесалия е още по-интензивна:

Блокада на Никея: Над 1000 трактора, като магистралата е затворена и в двете посоки.

Блокада на E-65, Кардица: Над 2000 трактора, образуващи опашка, по-дълга от два километра.

Общо само в Тесалия има над 4000 трактора, като броят им се увеличава ежедневно.

Нова блокада в Трикала



В ход е мобилизация на фермерите на кръстовището Мегалохори в Трикала, където от ранния следобед в сряда (03/12) постепенно пристигат трактори, селскостопански машини и граждани.

Очаква се събранието да се проведе, докато събралите се чакат увеличаване на участието, за да обсъдят и вземат решения дали да затворят пътя, пише trikalanews.

Еврос: Митническа блокада Спирането на международния трафик на камиони на митница Кипи продължава втори ден и за неопределено време. Както беше обявено от Земеделската и животновъдна асоциация на Александруполис, като част от протестите, фермери и животновъди от вчера следобед продължиха да спират влизането в страната от Турция, както и излизането към съседната държава на международния трафик на камиони. Движението на всички останали превозни средства се осъществява нормално.

На мястото на инцидента има силни сили на гръцката полиция, като пешеходци постоянно дават инструкции за улесняване на движението. Движението на превозните средства се осъществява с повишено внимание и под контрола на КАТ, което е довело до опашки и забавяния, без обаче да се спира движението.

Земеделските производители заявяват решимостта си да продължат натиска за своите искания, които се отнасят до увеличените производствени разходи, ниските цени на продуктите, компенсациите, ELGA и режима на субсидиране.



Епирус – Критична блокада в Калпаки



В Епир пътят на кръстовището Калпаки е отворен, но се очаква да бъде затворен отново между 19:00 и 20:00 часа. Пунктът е ключов за преминаването на тежкотоварни автомобили към митница Какавия.