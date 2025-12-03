Борисов: Ако сега падне правителството, следващите 3-4 месеца ще има изключителен хаос





Поздравявам всички, които направиха първата част на протеста. Свършиха златна работа. Втората част е съвсем друга тема. Мисля, че всички си дадоха сметка какви хора впоследствие биха искали да управляват държавата.

Протестът беше обявен срещу бюджета. От първия ден на този бюджет всички от ГЕРБ сме казали, че този бюджет е лош, компромисен, коалиционен и никой от нас не искаше да го защитава. Този протест свърши изключително добра работа за нас, защото колегите, партньорите и синдикатите вчера публично върнаха процеса такъв, какъвто трябваше да бъде преди месец.

Категорично съм против оставката на министър Митов, защото този път полицията се справи много добре. Направиха вандалщини, но те бяха организирани. Ако полицията беше действала по друг начин, днес щяхте да ми припомняте за “под колоните как се проляла невинна младежка кръв”.

Ако сега падне правителството, следващите 3-4 месеца ще има изключителен хаос, защото знаете как работят служебните правителства. Тогава цените по магазините и във всички сектори ще скочат до небесата. Така ще се компрометира еврото от 1 януари, че може следващото правителство да стане първото, което да поиска да излезе от Еврозоната. Неслучайно през всичките тези години не беше поискан конвергентен доклад.

С колегите от БСП и ИТН вече нямаме никакви разногласия. БСП и ИТН приеха предложенията, които дразнеха или даваха възможност на опозицията да говори глупостите си с касичките и разни други неща.