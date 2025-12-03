Арестуваха двама мъже от Дупница и Бобов дол за марихуана





Двама мъже - в Бобов дол и Дупница, са задържани вчера за притежание на наркотично вещество. При извършени процесуални действия в жилището на 32-годишен мъж в Бобов дол е открит и иззет метален гриндер със суха зелена листна маса/канабис/. В Дупница криминалистите са иззели от 22-годишен мъж 3 полиетиленови топчета с канабис. Проверката е извършена на ул. „Драгой Болярин“. Досъдебни производства са образувани по случаите в РУ Бобов дол и РУ Дупница, уведомена е прокуратурата.