Столична адвокатка благодари на двама полицаи, спасили я от нападение в центъра на Дупница





Адвокат Ст. Дойчинова от столицата благодари с писмо до министър на вътрешните работи и началника на РУ Дупница на полицаите Димитър Петков и Марио Александров

В писмото си тя съобщава за критична ситуация от 13.11.2025 г. – около 14.00 ч, в центъра на Дупница непознат мъж е осъществил нападение спрямо нея.

"Бързите и професионални действия на двамата полицаи запазиха живота ми и телесната ми неприкосновеност," се казва в писмото. Адвокат Дойчинова благодари и за човешкото отношение към нея и оказаната й подкрепа- тя е била в Дупница по повод спешно здравословно състояние на майка й.