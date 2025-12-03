Сливенският художник Пеньо Иванов гостува в Дупница





Сливенският художник Пеньо Иванов представя свои картини в Дупница. Те ще бъдат подредени в галерия "Джамията", а откриването е утре, 4-и декември, от 17:30ч.



Пеньо Славов Иванов завършва средно специално художествено училище за приложни изкуства „Димитър Добрович“ в Сливен със специалност „Рекламна графика“ през 1996 г.

След това продължава висшето си обучение във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ със специалност „Живопис“.

Творческа дейност и изложби

Първата му самостоятелна изложба е в родния град Сливен през 1996 г.

Има участия в изложби както в България (Сливен, Велико Търново, Варна, Пловдив, София, Бургас)

Работи и с галерии в САЩ – между тях „The Definitive Collection Gallery“ (Атланта), Stellers Gallery (Джаксънвил, Флорида), Red Gallery (Саванах), Tennessee Art Gallery и др.

Стил, теми и почерк

В творбите на Пеньо Иванов присъстват фигурални композиции, портрети, природни елементи, често с емоционално и цветно изразяване.

Цветовете и светлината играят важна роля в композициите му — често се наблюдава контраст и динамика.