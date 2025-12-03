ЕС приема нов закон: От 3 до 5 години затвор за корупция





Съветът и Европейският парламент постигнаха предварително споразумение относно минималните стандарти за това как държавите членки определят и санкционират корупционните престъпления в своите наказателни кодекси. Новият закон съдържа и мерки за предотвратяване на корупцията и правила за по-ефективно разследване и наказателно преследване.

Тази директива ще актуализира и укрепи правната рамка на ЕС относно корупцията и представлява важна стъпка в общата ни борба срещу корупцията и организираната престъпност.

Този нов закон определя стандарти за целия ЕС, така че във всички държави членки редица деяния да бъдат криминализирани и дефинирани по един и същи начин.

Следните престъпления вече ще бъдат наказуеми в целия ЕС като престъпление: подкуп в публичния и частния сектор, присвояване, търговия с влияние, възпрепятстване на правосъдието, обогатяване от корупционни престъпления, укриване и някои сериозни нарушения на незаконното упражняване на публична длъжност.

Санкции за физически лица и дружества



Освен че хармонизират определенията си за корупционни престъпления, държавите членки трябва да въведат и еднакво ниво на наказания за тяхното санкциониране. Санкцията за нарушителите ще варира от максимален срок лишаване от свобода от най-малко три до най-малко пет години, в зависимост от престъплението.

Лицата, осъдени за корупционни престъпления, могат да бъдат подложени на допълнителни санкции като глоби, отстраняване от публична длъжност, лишаване от право да заемат публична длъжност или да упражняват обществена служба, отнемане на разрешения и изключване от достъп до тръжни процедури и публични средства.

Също така, юридическите лица (т.е. дружествата) ще бъдат санкционирани. Законът определя, че тези санкции трябва да бъдат под формата на глоби, като максималният размер на тези глоби варира от най-малко 3% до 5% от общия им световен оборот или най-малко 24 или 40 милиона евро, в зависимост от престъплението.

Юрисдикция



Съветът и Европейският парламент също така се споразумяха за правила, които определят в кои случаи държава членка има юрисдикция върху дадено престъпление и следователно е задължена да образува производство. Като общо правило държавите членки имат юрисдикция върху престъпления, извършени на тяхна територия или когато нарушителят е гражданин.

Освен това, държавите членки могат да решат да разширят своята юрисдикция до действия, извършени извън тяхната територия, когато:

- нарушителят е обичайно пребиваващ на нейна територия

- престъплението е извършено срещу един от нейните граждани или негови обичайни жители

- престъплението е извършено в полза на юридическо лице, установено на нейна територия

- престъплението е извършено в полза на юридическо лице по отношение на всякаква дейност, извършена изцяло или частично на нейна територия

Превантивни мерки

За да намалят корупционните престъпления и да ограничат риска от корупция, държавите членки трябва да предприемат действия за повишаване на обществената осведоменост относно вредата от корупцията и да осигурят прозрачност и отчетност в публичните администрации в интерес на предотвратяването на корупцията.

Други превантивни мерки включват:

Създаване на органи, на които ще бъде възложена задачата за предотвратяване и потискане на корупцията. Тези органи (или звена) трябва да могат да функционират без ненужна намеса и трябва да бъдат оборудвани с достатъчен брой квалифициран персонал и финансови ресурси.

Да извършват в подходящи интервали оценка за идентифициране на секторите или професиите, които са най-застрашени от корупция, и да разработват мерки за справяне с основните рискове в идентифицираните сектори или професии.

Да предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че всяко лице, което докладва за престъпления, предоставя доказателства или по друг начин сътрудничи с компетентните органи, има достъп до мерки за защита, подкрепа и помощ в контекста на наказателното производство.

Един закон на ЕС за корупцията в публичния и частния сектор.

Този нов закон – директива на ЕС – ще замени два отделни закона на ЕС – един закон от 2003 г., отнасящ се до корупцията в частния сектор, и Конвенция на ЕС от 1997 г. относно корупцията, в която участват длъжностни лица на ЕС или длъжностни лица на държави членки на ЕС.

Следващи стъпки.



Постигнатото предварително споразумение ще трябва да бъде потвърдено от Съвета и Европейския парламент, преди да бъде официално прието от двете институции.

Контекст.

ЕС е страна по Конвенцията на ООН срещу корупцията (UNCAC), която е най-всеобхватният международен правен инструмент в тази област. Това законодателно предложение ще актуализира вече съществуващата законодателна рамка на ЕС и ще включи международни стандарти, които са обвързващи за ЕС, като например тези в UNCAC.