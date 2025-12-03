Борисов: Или застанете зад ГЕРБ, или отиваме на избори





"Спирам да се съобразявам и мълчаливо да приемам всякакви безумни искания по безспорно лошо структурирания бюджет. Или застанете с ГЕРБ и заедно работим в мнозинство от 121 депутати, правейки нов бюджет, или избори".

Това заяви тази вечер във Фейсбук лидерът на най-голямата политическа сила ГЕРБ, Бойко Борисов.

Преди това правителството на премиера Росен Желязков оттегли бюджета за 2026 г. и бюджетите на НЗОК и на ДОО.

Опозиционните партии - "Продължаваме Промяната - Демократична България", "Възраждане". "Алианс за права и свободи", "Морал, единство, чест" и "Величие" също призоваха за оставката на кабинета "Желязков".

Лидерът на ПП-ДБ обяви, че в петък коалицията ще внесе вот на недоверие срещу правителството