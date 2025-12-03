Ангел Джамбазки:От „жълтопаветниците“ в центъра до хората с грейки и анцузи от другата страна на тунела — всички заедно викаха: „Оставка! Оставка!“ на Мръшляк Мръшляк и останалите мръшляци

Организаторите на протеста вчера бяха не толкова ПП–ДБ, част от Сглобката, за които Пеевски беше преживял правилен и положителен катарзис, колкото самият Пеевски, Цонев, Анастасов, Байрам Байрам, Мръшляк Мръшляк и прочее.
Тяхната безобразна и безочлива наглост, арогантното им шопарско поведение, алчното им ламтене за нашите пари, безобразният рекет, грабежът и издевателството над дребния и средния бизнес, опитът им да лапнат цялата държава — това направи почти невъзможното възможно: обедини и изкара всички прослойки на българското общество срещу себе си.
От „жълтопаветниците“ в центъра до хората с грейки и анцузи от другата страна на тунела — всички заедно викаха:
„Оставка! Оставка!“
на Мръшляк Мръшляк и останалите мръшляци.
Оригиналното ДПС беше ракът на българската политика — гнусна миазма от най-отвратителните ченгесари и доносници на Държавна сигурност, параван за чудовищната кражба на прехода.
„Новото начало“ е същото, но по-алчно, по-гнусно и дори физически по-грозно. Новото начало е като старото, но е Мръшляк Мръшляк.
Протестът беше не просто за оттегляне на бюджета или за оставка на правителството, а срещу превръщането на Отечеството ни в частна собственост, срещу превземането на държавните институции, за връщането на правния порядък, справедливото правосъдие и демократичния ред.
В тази алчна, нагла, разплута банда от паразити, които грабят бюджета и европейските средства от нас и децата ни от 1989 година насам — когато ни плашеха с „етническия мир“, днес със „стабилността“ — няма нищо ново.
Талант се иска да обединиш така обществени прослойки, които се мразят помежду си. Талант се иска да изкараш на протест Пловдив, Бургас, Сливен, Варна, където жълти павета няма.
Но пък има български граждани, данъкоплатци, български родолюбци, на които им писва от рекет, кражби и наглост и просто искат да живеят в нормална и демократична България, в Европейския съюз.
Тези Мръшляци Мръшляци никога нищо не научиха. От 1989, през 1997, през 2013, 2020, до ден днешен. Отдавна не сме виждали такова самозабравяне и такава арогантна наглост.
03.12.2025
