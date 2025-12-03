Баща и син отвлякоха пастир, защото напуснал фермата им





Окръжна прокуратура-Шумен привлече в качеството им на обвиняеми за отвличане на мъж в село Златар П.М. (58 г.) и П.П. (33 г.). Двамата ще останат в ареста за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия случая прокурор с оглед довеждането им пред съда за определяне на марка за неотклонение.

Пострадалият работел за двамата обвиняеми като пастир. Тъй като си намерил по-добре платена работа в село Златар, той напуснал. Това не се харесало на бащата и сина и те предприели действия за връщането на 32-годишния им служител на работа. През деня на 1 декември 2025 г. П.М. и П.П. се отправили с автомобил към населеното място, където сега работел потърпевшият. Намерили го, насила го качили в колата, като за целта употребили сила, и потеглили в посока шуменския квартал Дивдядово.

Свидетели на случилото се подали сигнал на телефон 112. Незабавно служители на ОД на МВР-Шумен реагирали и създали организация за спиране на автомобила. Двамата мъже били задържани, а пострадалият - освободен и върнат в дома му.

Действията по доказване и документиране на извършеното престъпление продължават под надзора на Окръжна прокуратура-Шумен. Предстои в съда да бъдат внесени искания за налагане на най-тежката мярка „задържане под стража“ спрямо двамата обвиняеми.