Пътната обстановка тази сутрин





Информация за състоянието на републиканските пътища към 06:30 часа на 29.12.2025 г.

I. МЕТЕОРОЛОГИЧНА ОБСТАНОВКА:

Температурите са в интервала от -14° С до +3°С. Времето над страната е предимно с разкъсана облачност. Вятър духа в почти всички области.

Пътните настилки са предимно мокри, частично заледени по усойните места, проходими при зимни условия.

Намалена видимост поради мъгла:

Монтана (до 50 м) в районите на Пишурка, Лом и Вълчедръм.

II. СЪСТОЯНИЕ НА АВТОМАГИСТРАЛИТЕ:

АМ „Тракия“:

Област София:

Движението при Мухово от км 44+400 до км 46+480 посока Бургас се осъществява с повишено внимание поради обезопасяване на пътния участък в аварийната лента. Срок до 31.12.2026 г.;

Област Стара Загора: Движението в участъка от км 184+000 до км 208+000 и в двете посоки се осъществява с повишено внимание и стесняване на едната лента за движение поради почистване на регули. Участъкът е сигнализиран с временна сигнализация и пътни знаци. Срок до 30.12.2025 г.;

Област Сливен:

Движението в участъка от км 242+000 до км 250+000 и в двете посоки се осъществява с повишено внимание поради почистване на водостоци. Ограничава се аварийната лента. Участъкът е сигнализиран от пътни знаци. Срок до 05.01.2026 г.;

Движение с повишено внимание от км 255+000 до км 265+000 ляво платно /в посока София/ поради почистване на окопи. Ограничава се аварийната лента. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 30.12.2025 г

Област Бургас:

Движението от км 346+400 до км 349+000 в посока София се осъществява с повишено внимание по активната и изпреварващата лента поради частични ремонтни дейности на асфалтовата настилка в аварийната лента. Аварийната лента е ограничена. Скоростта е ограничена на 90 км/ч. Водачите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 31.12.2025 г.;

АМ „Хемус“:

Област София:

Движението от км 1+240 до км 8+500 в посока Варна се осъществява с повишено внимание и с ограничение на скоростта до 90 км/ч, а МПС над 12 т се движат само в аварийната лента, с цел повишаване на безопасността на движение през зимните месеци, поради незадоволителното състояние на настилката. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 15.05.2026 г.;

Въвежда се ВОБД в участъка от км 39+372 до км 42+680 за лява и дясна тунелни тръби на пътен тунел „Топли дол“ на АМ „Хемус“, при осигуряване на две ленти посока София /лява тунелна тръба/, като се ограничава крайна дясна лента. В дясна тунелна тръба /посока Варна/ движението ще преминава в две ленти в посока София – Варна, но при необходимост и аварийни ситуации в лява тунелна тръба ще се обособява двупосочно движение в дясна тунелна тръба – една лента за посока София и една лента за посока Варна. Движението се регулира от знаково стопанство. Срок до 30.04.2026 г.;

Област Ловеч:

Въведена е временна организация на движението с ограничителни елементи тип „Ню Джърси“ в участъка от км 87+400 до км 87+675 на лявото платно. Срок до 30.12.2025 г.;

Движението в участъка п.в. „Боаза“ – п.в. „Дерманци“ от км 87+800 до км 98+150 е ограничено в двете посоки за МПС над 12,5 т. Срок до 02.11.2027 г.;

Област Шумен:

Движението в двете посоки от км 348+500 до км 375+800 се осъществява с повишено внимание и съобразена скорост поради монтаж на пътни знаци. Движението се регулира с пътни знаци и мигаща светлина. Срок до 31.12.2025 г.;

Движението в двете посоки от км 341+560 до 347+000 се осъществява с повишено внимание и съобразена скорост поради монтаж на снегозащитни съоръжения. Движението се регулира с пътни знаци и подвижна табела с мигаща светлина. Срок до 31.12.2025 г.

Област Варна:

Движението в участъка п.в. „Слънчево“ – п.в. „Летище“ от км 416+000 до км 419+000 се ограничава в посока София ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Движението се осъществява двупосочно в платното посока Варна. Ограничено е движението на извънгабаритни МПС с максимална широчина над 4,5 метра. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 30.03.2026 г.;

АМ „Струма“:

Перник:

Във връзка с облекчаване на натоварения трафик по АМ „Струма“ при вход към кръгово кръстовище в посока София – Перник се въвежда временна организация на движение на ПВ „Даскалово“ на АМ „Струма“, както следва: - Входът от гр.София по АМ „Струма“ към път I-6 Перник – Кюстендил се организира през дясна външна лента на кръговото на п.в. „Даскалово“ към дясна лента на път I-6 Перник – Кюстендил. За изход към път I-1(за с.Драгичево) да се обособи лява лента с зона за изчакване и знаци Б2 и Г1. Двете ленти да се отделят с физическа преграда (конуси/бализи). Входът от гр.София и от гр.Дупница по I-1 Владая – Драгичево се организира през средна лента на кръговото на ПВ „Даскалово“ към лява лента на път I-6 Перник – Кюстендил в часовия диапазон от 16:00 ч. до 20:30ч. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 30.12.2025 г.

Движението в участъка от км 16+000 до км 18+000 в посока София се осъществява с повишено внимание поради аварийни дейности за почистване на откоси в часовия диапазон от 10:00 до 16:00 часа. Затворена за движение е външната активна лента, като движението се осъществява в изпреварващата и активната лента. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 30.12.2025 г.;

АМ „Марица“

Област Хасково:

Движението от км 26+900 до км 32+550 посока ГКПП „Капитан Андреево“ се осъществява в една лента поради компрометирана дилатационна фуга. Затворена е активната лента, като движението се осъществява в изпреварващата. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци и с ограничение на скоростта до 50 км/ч. Срок до 31.03.2026 г.;

АМ „Черно море“: няма въведени ограниечния

АМ „Европа“: няма въведени ограничения