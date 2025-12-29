Седем турски полицаи бяха ранени по време на сблъсък с предполагаеми бойци на Ислямска държава в провинция Ялова в северозападна Турция в понеделник, съобщи държавната телевизия TRT Haber.
Според нея полицейски екипи са започнали операция в къща, за която се смята, че e приютила бойци близо до град Ялова, на брега на Мраморно море, южно от Истанбул.
Телевизионната компания NTV съобщи, че заподозрените са открили огън по полицията, когато са започнали операцията. Специални полицейски сили са били изпратени в района от провинция Бурса, за да окажат подкрепа, се казва в съобщението.
Миналата седмица турската полиция задържа 115 заподозрени членове на Ислямска държава, за които твърдят, че са планирали да извършат атаки по време на коледните и новогодишните тържества в страната.
Главната прокуратура на Истанбул заяви по това време, че бойците са планирали атаки по-специално срещу немюсюлмани.
Преди почти десетилетие джихадистката групировка беше обвинена за серия от атаки срещу цивилни цели в Турция, включително нападение с огнестрелно оръжие срещу нощен клуб в Истанбул и срещу главното летище на града, при което загинаха десетки хора.
Репортаж от Дарън Бътлър; Редактиране от Том Хоуг и Раджу Гопалакришнан
7 турски полицаи са ранени при сблъсък с бойци на Ислямска държава
Седем турски полицаи бяха ранени по време на сблъсък с предполагаеми бойци на Ислямска държава в провинция Ялова в северозападна Турция в понеделник, съобщи държавната телевизия TRT Haber.
Най-четено
- Пътната обстановка тази сутрин
- 7 турски полицаи са ранени при сблъсък с бойци на Ислямска държава
- Железопътна катастрофа в Мексико уби 13 души и рани почти 100
- Областният управител на Кюстендил инж. Методи Чимев и двамата му заместници се отчетоха за 2025-а
- Тръмп и Зеленски определиха срещата си за страхотна, но трънливи въпроси мъчат президента на САЩ
- Хороскопът за днес, 29-и декември
- Седмицата започва със силни ветрове, посрещаме Новата година в мразовита нощ
- Кюстендилска вода няма да повишава цената на водата, защото е държавно предприятие
- Нова година- нова, по-висока такса смет в община Дупница
Темите от "Свят"
- 7 турски полицаи са ранени при сблъсък с бойци на Ислямска държава
- Железопътна катастрофа в Мексико уби 13 души и рани почти 100
- Тръмп и Зеленски определиха срещата си за страхотна, но трънливи въпроси мъчат президента на САЩ
- ЕК задържа над 152 млн. евро по третото плащане от ПВУ за България
- Загиналият при атентат руски генерал Фанил Сарваров е участвал в операции в Чечня и Сирия
- Гръцките фермери вдигат блокадите за коледните празници
- Русия прекрати военния си договор с България
- След руска атака в Одеса: 8 убити и 27 ранени
- 785 мигранти се изсипаха на гръцкия остров Гавдос- най-южната част на Европа