7 турски полицаи са ранени при сблъсък с бойци на Ислямска държава





Седем турски полицаи бяха ранени по време на сблъсък с предполагаеми бойци на Ислямска държава в провинция Ялова в северозападна Турция в понеделник, съобщи държавната телевизия TRT Haber.

Според нея полицейски екипи са започнали операция в къща, за която се смята, че e приютила бойци близо до град Ялова, на брега на Мраморно море, южно от Истанбул.



Телевизионната компания NTV съобщи, че заподозрените са открили огън по полицията, когато са започнали операцията. Специални полицейски сили са били изпратени в района от провинция Бурса, за да окажат подкрепа, се казва в съобщението.

Миналата седмица турската полиция задържа 115 заподозрени членове на Ислямска държава, за които твърдят, че са планирали да извършат атаки по време на коледните и новогодишните тържества в страната.

Главната прокуратура на Истанбул заяви по това време, че бойците са планирали атаки по-специално срещу немюсюлмани.

Преди почти десетилетие джихадистката групировка беше обвинена за серия от атаки срещу цивилни цели в Турция, включително нападение с огнестрелно оръжие срещу нощен клуб в Истанбул и срещу главното летище на града, при което загинаха десетки хора.

Репортаж от Дарън Бътлър; Редактиране от Том Хоуг и Раджу Гопалакришнан