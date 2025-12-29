Железопътна катастрофа в Мексико уби 13 души и рани почти 100





Най-малко 13 души загинаха и почти 100 бяха ранени, след като влак дерайлира в югозападния регион Оаксака в Мексико, съобщиха от мексиканския флот.

Влакът, който пътуваше между Мексиканския залив и Тихия океан, превозваше 241 пътници и девет членове на екипажа.

Общо 98 бяха ранени, от които 36 бяха лекувани в болница, съобщиха от флота.

Влакът дерайлира, докато завиваше на завой близо до град Низанда, съобщиха официални лица. Главният прокурор на Мексико потвърди, че е в ход разследване.

Президентът на Мексико Клаудия Шейнбаум заяви, че петима от ранените са в тежко състояние.

Тя каза, че висши служители, включително секретарят на ВМС, пътуват до мястото на катастрофата.

Снимки от мястото на катастрофата показват спасители, които помагат на пътници да слязат от влака, който е паднал от железопътните линии и частично се е преобърнал над скала.

Влакът Interoceanic, който свързва тихоокеанското пристанище Салина Круз с Коацакоалкос на брега на Мексиканския залив, е имал два локомотива и четири пътнически вагона, съобщиха от военноморските сили. Мексиканските военноморски сили управляват железопътната мрежа на страната.

Карта, показваща Низанда в южно Мексико

Губернаторът на Оахака Саломон Хара Круз изрази „дълбоко съжаление“ за инцидента в изявление и заяви, че щатските власти се координират с федералните агенции, за да помогнат на засегнатите.

Железопътната връзка Interoceanic беше открита преди две години, за да се стимулира икономиката на региона, инициатива, ръководена от бившия президент Андрес Мануел Лопес Обрадор.

Проектирана да модернизира железопътната връзка през провлака Теуантепек, мексиканското правителство се стреми да превърне района в стратегически търговски коридор, разширявайки пристанища, железопътни линии и индустриална инфраструктура.

Железопътната услуга е част и от по-широк стремеж за разширяване на пътническия и товарния железопътен транспорт в южно Мексико и стимулиране на икономическото развитие в региона.