Тръмп и Зеленски определиха срещата си за страхотна, но трънливи въпроси мъчат президента на САЩ





Доналд Тръмп и Володимир Зеленски заявиха, че е постигнат напредък за прекратяване на войната в Украйна по време на преговорите във Флорида, но президентът на САЩ призна, че проблемът с територията остава „нерешен“.

Докато и президентите на САЩ, и на Украйна определиха преговорите като „страхотни“, Тръмп каза, че „един или два много трънливи въпроса“ остават нерешени - най-вече по въпроса за земята.

Обръщайки се към репортери в Мар-а-Лаго, Зеленски каза, че са постигнали споразумение по „90%“ от 20-точковия мирен план, докато Тръмп каза, че гаранцията за сигурност за Украйна е „близо до 95%“ изпълнена.

По-късно Зеленски заяви, че екипите на САЩ и Украйна ще се срещнат следващата седмица за по-нататъшни разговори по въпроси, насочени към прекратяване на близо четиригодишната война на Русия в Украйна.

„Проведохме съществен разговор по всички въпроси и високо ценим напредъка, който украинският и американският екип постигнаха през последните седмици“, каза Зеленски в изявление в приложението за съобщения Telegram.

Русия започна пълномащабно нахлуване в Украйна през февруари 2022 г. и Москва в момента контролира около 20% от украинската територия.

Предложението за превръщане на региона Донбас в Източна Украйна, който Русия до голяма степен контролира, в демилитаризирана зона остава „нерешено“, каза Тръмп.

„Част от тази земя е заета“, каза той пред репортери след срещата. „Част от тази земя може би е на разположение за грабване, но може да бъде заета през следващия период от няколко месеца.“

Москва в момента контролира около 75% от Донецка област и около 99% от съседния Луганск. Регионите са общо известни като Донбас.

Русия иска Украйна да се оттегли от малката част от територията, която все още контролира в Донбас, докато Киев настоява, че районът може да се превърне в свободна икономическа зона, контролирана от украинските сили.

Президентът на САЩ многократно е променял собствената си позиция относно загубените територии на Украйна и през септември смая наблюдателите, като предположи, че Украйна може да успее да си ги върне. По-късно той промени курса си.

„[Това] е много труден въпрос“, каза той. „Този, който ще бъде решен.“

Гаранциите за сигурност за Украйна са „на 95% изпълнени“, каза Тръмп, без официално да се ангажира с логистична подкрепа или разполагане на войски, за да помогне за защитата на Украйна от бъдещи атаки.

Тръмп повдигна въпроса за възможността за тристранни преговори между САЩ, Русия и Украйна, заявявайки, че това може да се случи „в точния момент“.

Макар че президентът на САЩ е нетърпелив да добави войната между Украйна и Русия към списъка с конфликти, за които твърди, че са приключили, той предупреди, че застояли или прекратени преговори, които вървят „наистина зле“, биха могли да означават, че войната продължава.

По-рано Тръмп проведе телефонен разговор с руския президент Владимир Путин. Въпреки че президентът на САЩ не предостави много подробности за телефонния разговор, той каза, че вярва, че руският лидер „иска Украйна да успее“.

В същото време Тръмп призна, че Москва няма особен интерес от прекратяване на огъня, което би позволило на Украйна да проведе референдум.

„Разбирам тази позиция“, добави той.

Руският съветник по външна политика Юрий Ушаков заяви, че разговорът е иницииран от Тръмп и че той и Путин са обсъдили последните предложения на ЕС и Украйна за прекратяване на войната.

Ушаков, бившият посланик на Русия в САЩ, каза, че Тръмп е изслушал оценката на Кремъл за предложенията и двамата президенти са били обединени от убеждението си, че временно прекратяване на огъня, предложено от ЕС и Украйна, вместо това би удължило конфликта.

Зеленски предложи украинските представители да се срещнат в Белия дом през януари, евентуално заедно с европейските лидери, докато делегациите на САЩ и Украйна финализират плановете за по-нататъшни преговори.

В телефонен разговор след срещата с европейските съюзници председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен приветства „добрия напредък“ в преговорите във Флорида, като същевременно подчерта необходимостта Украйна да получи „железни гаранции за сигурност от първия ден“.

Френският президент Еманюел Макрон също заяви, че съюзниците на Киев ще се срещнат в Париж следващия месец, за да обсъдят гаранциите за сигурност.

„Ще съберем страните от Коалицията на желаещите в Париж в началото на януари, за да финализираме конкретния принос на всяка от тях“, каза Макрон в ефира на X, след като разговаря със Зеленски и Тръмп.