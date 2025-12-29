Областният управител на Кюстендил инж. Методи Чимев и двамата му заместници се отчетоха за 2025-а





Областният управител на Кюстендил инж. Методи Чимев и двамата му заместници се отчетоха за работата си през изминалата 2025-а година.

Ето какво съдържат няколкото страници в него:



През 2025 г. от Областния управител на Кюстендилска област са издадени:

-Разрешение за строеж №1 от 09.10.2025 г. за строеж „Приемо-предавателна станция KNL0132.A000 "Tunel Blatino", разположена при тунел „Блатино“ на АМ „Струма“ от страна София на км 56+173 в имот с идентификатор 04354.12.400, с. Блатино, община Дупница от страна Благоевград на км 56+553 в имот с идентификатор 15535.242.205 с. Големо село, община Бобов дол и оптичен и захранващ кабел по съществуваща кабелна скара в дясната тръба на тунела“, обявяване и констатиране на влизането му в сила.

-Съгласуване на работен проект и издаване на писмено становище за етап „Линейна част“ към обект: „Преносен газопровод от Пиперево до Перник" – 2 бр.

Проведени две заседания на комисия по чл.11, ал. 1 от Наредба №2 от 15.03.2002 г. (загл. изм. – дв бр. 44 от 2011 г.) за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси:

- На 14.02.2025 г. са приети и утвърдени нови маршрутни разписания №10101, №10117, №10105, №10107, №10118, №10119, №10201, №10120 от републиканската транспортна схема по автобусна линия за обществен превоз на пътници София - Кюстендил, с възложител Община Кюстендил.

- На 10.06.2025 г. са разгледани предложени за утвърждаване транспортни схеми и маршрутни разписания по автобусни линии Дупница – Бобошево – Дупница и Дупница – Блажиево – Дупница, които не са приети поради наличието на действащи, актуални, утвърдени транспортни схеми и маршрутни разписания.

В резултат на работата на областните съвети и комисии са предприети следните действия:

Областния съвет за намаляване на риска от бедствия прие актуализирана Областна програма за намаляване на риска от бедствия (2025 – 2029 г.) и съгласува общински програми за намаляване на риска от бедствия – Кюстендил, Дупница, Бобов дол.

Проведена бе дискусия по превантивни мерки за борба с горските пожари за 2025 г. Изпълнение на мероприятията по Заповед № ОА-РД-14-46/11.03.2025 г. на Областния управител на област Кюстендил, с която е определен пожароопасен сезон в горските територии.

Областния щаб за изпълнение на Областния план за защита при бедствия.

На 11.04.2025 г. се проведе заседание на Областния щаб за изпълнение на Областния план за защита при бедствия област Кюстендил, на което бяха взети следните решения:

1. Да се обяви бедствено положение за цялата територия на област Кюстендил във връзка с пораженията, нанесени на овощните насаждения в следствие на минусови температури за периода от 8-ми до 10-ти април 2025 г., които са регистрирани от НИМХ на територията на всички общини от областта, с което са нанесени значителни вреди на селскостопанското имуществото и икономиката.

2. Да се уведомят земеделските стопани за срока, през който могат да подават необходимите документи в съответните институции за констатиране на пораженията по насажденията (от 10.04.2025 г. – в рамките на десет работни дни).

3. Институтът по земеделие – Кюстендил и ОДБХ – Кюстендил да изготвят препоръки към земеделските стопани за необходимите мерки, които са наложителни за възстановяване нормалното развитие на овощните насаждения, с оглед възстановяване на плододаването.

4. Да се подготви доклад до Министерството на земеделието с оценка на ситуацията в област Кюстендил, за да се потърси помощ за намаляване на негативните последици, с оглед спецификата на региона – развитие предимно на овощарство, без компенсиращи други земеделски дейности – растениевъдство или зърнопроизвоство.

5. Да се предприемат мерки за актуализиране на Областния и общинските планове за защита при бедствия, с оглед пораженията, нанасяни на земеделски култури и овощни насаждения от внезапни аномалии в климатичните условия – затопляне, последвано от силно застудяване и трайни минусови температури през месеците март и април.

6. Да се организират срещи със застрахователни компании за обсъждане на възможностите по обезщетяване на земеделските стопани при възникване на застрахователно събитием - поражения върху овощни насаждения.

На 24.11.2025 г. се проведе заседание на Областния щаб за изпълнение на Областния план за защита при бедствия във връзка с обявеното частично бедствено положение на 19.11.2025 г. от общините Рила и Кочериново, както и с тежкото аварийно състояние на водохващане „Елешница“ и необходимост от провеждане на неотложни аварийно- възстановителни дейности, с оглед осигуряване на питейна вода за нуждите на населението. Водохващането е основно за двете общини. Бяха взети следните решения:

1. Да се сформира експертна комисия, която да извърши теренен обход и оглед на речен участък от река Елешница при съоръжения за водохващане и определи необходимите аварийно-възстановителни дейности, в т. ч. подхода към водохващането, с цел осигуряване на безпрепятствено преминаване на тежка техника, необходима за разчистването от наноси, камъни и дървета.



На 02.12.2025 г. се проведе второ заседание на Областния щаб за изпълнение на Областния план за защита при бедствия на област Кюстендил. Заседанието се проведе във връзка с изпълнение на взетите решения от заседанието на ОЩИОПЗБ, проведено на 24.11.2025 г. Приети са следните решения:

-Да се обяви частично бедствено положение за част от територията на област Кюстендил – общините Рила и Кочериново, за провеждане на аварийно-възстановителни дейности по почистване на водохващане „Елешница“.

Със Заповед № ОА-РД-14-190/17.12.2025 г. на Областния управител на област Кюстендил е обявено бедствено положение за част от територията на област Кюстендил в границите на община Рила и община Кочериново и се въвежда в действие Областния план за защита при бедствия и взаимодействие с общинските щабове.

Бедственото положение се обявява във връзка с възникнала опасност от прекъсване на водоподаването за двете общини, породена от вредното въздействие на водите на река Елешница и нарушена функциоиналност на изградено на реката водохващане, както и поради повишения риск за здравето на хората. Привлечена е фирма от единната спасителна система, коята да извърши неотложни аварийно възстановителни дейности на водохващане на р. Елешница, с цел преодоляване на опасността община Рила и община Кочеринова да останат без водоподаване.

През 2025 г., след предоставени средства от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към МС по искане на Областния управител и проведена обществена поръчка, възлагана чрез „публично състезание“, се сключи договор с предмет: „Авариен ремонт на водохващане „Робовица“ на р. Рилица, общ. Рила, обл. Кюстендил“. Изпълнението на дейността продължава и към настоящия момент.

Водохващането се използа за питейно-битово водоснабдяване на селата Смочево и Мурсалево, Слатино, Драгодан, Боровец, Крумово и Боранов. Селата се намират в три различни общини: Рила, Кочериново и Бобошево. Намира се на кота 1139,50 м. Водохващането е оразмерено да провежда 18л/с. Към момента селата се водоснабдяват от водохващане „Робовица“. Водоизточникът се поддържа и експлоатира от ВиК „Кюстендилска вода“ ЕООД. Поради изтеклия експлоатационен период на водоизточника се наблюдава недостиг на вода за питейно-битово водоснабдяване в изброените села и въвеждане на режим на водопотребление. За селата има изграден и действащ външен довеждащ водопровод, който също е с изтекъл експлоатационен период и който често прави аварии. За да се реши проблемът с недостига на вода за питейно-битово водоснабдяване за селата в трите общини, са предприети мерки от страна на Областна администрация: да се извърши авариен ремонт на водохващането, след обявено бедствено положение през предходната година, изработен инвестиционен проект и заявени от Областния управител средства пред МКВПМС.

Областна комисия „Военни паметници“:

Бяха разгледани и обсъдени постъпили от общините предложения относно военни паметници, нуждаещи се от рехабилитация или ремонтно-възстановителни работи. Взе се решение за изготвяне на предложение до МО за осигуряване на допълнителни финансови средства към бюджета на общините. Препоръча се на община Дупница да се предприемат необходимите действия за включването в Областния регистър „Военни паметници“ на „Паметника на незнайния войн“ пред бившето поделение 45280 и паметника на полк. Васил Демиревски.

Постоянната комисия за подпомагане на Областния управител при изрязаване на становише по целесъобразността на исканията на общинските администрации за предоставяне на средства от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към МС извърши оглед на обекти:

-Искане за финансиране за обект: „Аварийно укрепване прага на моста на р. Струма при с. Мурсалево, община Кочериново, област Кюстендил“.

-„Аварийно-възстановителни и ремонтни дейности на храм „Рождество на Пресвета Богородица“ с. Дяково, община Дупница, област Кюстендил.

-„Аварийно-възстановителни работи по ул. „Комсомолска“ от О.Т.4 до О.Т.43, находяща се в село Стоб, община Кочериново“.

-„Изпълнение на неотложни укрепителни и повърхностно отводнителни мероприятия на 260 м отсечка от общински път KNL 2081 в землището на село Бураново, община Кочериново”.

-„Аварийно почистване на дере „Сараовски дол“ от дървесна, храстова и тревна растителност в урбанизираната територия на с. Граница, община Кюстендил, област Кюстендил“.

-„Аварийно почистване на река Новоселска от дървесна, храстова и тревна растителност в урбанизираната територия на с. Слокощица, община Кюстендил, област Кюстендил“.

-„Аварийно почистване и укрепване на участъци от речните корита на река Соволянска Бистрица и река Егълница, в регулационните граници на с. Соволяно, община Кюстендил“.

-„Аварийно-възстановителни и ремонтни дейности на храм „Св. Възнесение Господно“, с. Бистрица, община Дупница, област Кюстендил“.

-“Аварийно-възстановителни и ремонтни дейности на храм „Успение Богородично“, с . Джерман, община Дупница, област Кюстендил“.

-„Инженеринг: проектиране и изпълнение на СМР за основен ремонт на сгради 41112.39.52.6, 41112.39.52.7 и 41112.39.52.8 на Детски оздравителен санаториум за белодробни заболявания „Райна Цанева“, гр. Кюстендил, вкл. авторски надзор по време на изпълнение на СМР“.

За всички обекти Областният управител е представил становище за целесъобразност за предоставяне на заявените средства при съобразяване със всички нормативни изисквания.



Подготовка за зимен сезон 2025 - 2026 г.:

Издадена е Заповед № ОА-РД-14-152/19.09.2025 г. на Областния управител на Кюстендил относно подготовката и готовността на институциите, организациите и фирмите за предстоящия зимен сезон 2025 - 2026 г., изпратена с писмо № ОА-91-00-39/23.09.2025 г. на общините и институциите, и в изпълнение на Заповед № Р-185 от 16.10.2025 г. на Министър–председателя на Република България във връзка с подготовката на страната за зимния сезон 2025 - 2026 г. и с цел предприемане на превантивни мерки за осигуряване нормалното функциониране на пътната инфраструктура, снабдяването и услугите на населението.

Областен координационен център:

Създаден със задача да осъществява междуинституционална координация и контрол на областно ниво по отношение изпълнението на Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст. Проведе две заседание, на които бяха представени:

- Актуална информация, свързана с изпълнението на Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане, включване и предотвратяване на отпадането от образователната система на деца и ученици в задължителната предучилищна и училищна възраст.

- Информация свързана с достъпна архитектурна среда в учебните заведение и отпадане от образователната система на деца с уреждане.

Комисията по заетост през 2024 година проведе 2 присъствени заседания. Основни теми:

1. Одобрение на Регионалната програма за заетост.

2. Предоставяне на обобщените резултати от анкетно проучване на потребностите от работна сила в област Кюстендил.

Областна епизоотична комисия проведе 2 заседания през 2025 г. Обсъждана бе епизоотичната обстановка по отношение на заболяванията Шарка по овцете и козите и Чума по дребните преживни животни. Издадена бе заповед на ОУ за предприемане на мерки и действия за контрол и предотвратяване разпространението на заболяванията на територията на област Кюстендил.

Проведена е междуинституционална среща с участието на кметове на общини и териториални структури и ръководството на „Електрохолд България“ във връзка с обсъждане на взаимодействието при извършване на дейности за превенция и недопускане възникването на аварийни ситуации по електропреносната мрежа, както и отстраняване на аварии, настъпили в следствие на тежки метеорологични условия.

Регионално развитие:

Със Заповед № РД-02-14-547 от 25.04.2024 г. на заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството, на основание чл. 17 от Постановление № 302 на Министерския съвет от 29.09.2022 г. за създаване на Комитети за наблюдение на Споразумението за партньорство на Република България и на програмите, съфинансирани от Европейските фондове за споделено управление, за програмен период 2021 - 2027 /обн. ДВ, бр. 79 от 4.10.2022 г./, посл. изм. От 25.07.2023 г./ и решение от проведена 4-та процедура за неприсъствено вземане на решение на Комитета за наблюдение на Програма „Развитие на регионите“ 2021 - 2027 г., е определен състав на подкомитета за справедлив преход в Област Кюстендил към Комитета за наблюдение на Програма „Развитие на регионите“ 2021 - 2027 г. (ПРР 2021 - 2027): областнен управител и съпредседател на подкомитета. Проведени са три заседания на Подкомитета.

На 26 февруари 2025 г. се проведе Третото заседание на подкомитета по ФСП - област Кюстендил с участието и на представител на Европейската комисия, на която бяха обсъдени Методологията и критериите за подбор на операции по процедура „Социално-икономическа транс формация на минни терени по Приоритет 4 „Справедлив преход” на ПРР 2021 - 2027“.

На 12 юни 2025 г. (онлайн сесия) се проведе Четвъртото заседание на подкомитета по ФСП - област Кюстендил, на която бяха обсъдени Методологията и критериите за подбор на проектни предложения по процедура „Подкрепа за фотоволтаични системи и съоръжения в малки и средни предприятия“ по Приоритет 4 „Справедлив преход“ на ПРР 2021 - 2027, както и по процедура „Пилотни инициативи за енергийни общности и подобряване на енергийна ефективност на обществени сгради“ по Приоритет 4 „Справедлив преход“ на ПРР 2021 - 2027.

На 28.10.2025 г. се проведе Петото общо заседание на подкомитетите за справедлив преход за области Кюстендил, Перник и Стара Загора към КН на ПРР 2021 - 2027 г., на което бяха обсъдени Mетодология и критерии за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура „Подкрепа на иновации в научноизследователска и развойна дейност за отбранителни технологии и решения с двойно предназначение“ по Приоритет 4 „Справедлив преход“ и Mетодология и критерии за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура „Капацитет за водородна верига на добавена стойност“ по Приоритет 4 „Справедлив преход“

Въз основа на валидиран в ИСУН на 11.10.2024 г. Административен договор № от ИСУН BG16FFPR003-5.002-0003-C01 със срок на изпълнение до края на 2029 година, с предмет: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма „Развитие на регионите“ 2021 - 2027, Процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ въз основа на финансов план за бюджетни линии BG16FFPR003-5.002 „Подкрепа за подкомитетите за справедлив проход за целите на изпълнение на Териториалните планове за справедлив преход“. Проектното предложение „Техническа помощ за подпомагане на дейността и ефективното изпълнение на функциите на подкомитета за справедлив преход в област Кюстендил“, през 2025 г. са изпълнени следните дейности:

1. Проведена е обществена поръчка с предмет: „Логистично обезпечаване на работата на Подкомитета за справедлив преход в област Кюстендил към КН на ПРР 2021 - 2027 г. във връзка с изпълнение на функциите му: подготовка, организиране и провеждане на шестнадесет заседания“. Сключен е договор с фирмата, подала най-ниска оферта – „Издателска къща АБ“ ЕООД.

2. Сключен договор за възлагане на обществена поръчка с предмет „Организиране и провеждане на 6 работни срещи и консултации и 6 фокус групи в подкрепа на Управляващия орган и Комитета за наблюдение за подготовка на критерии за подбор на операции за предоставяне на финансиране по линия на Фонда за справедлив преход по проект № BG16FFPR003-5.002-0003 Техническа помощ за подпомогане на дейността и ефективното изпълнение на функциите на подкомитета за справедлив преход в област Кюстендил Програма "Развитие на регионите" 2021 - 2027“.

3. Публикувана в ЦАИС ЕОП обява за събиране на оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на преносими и настолни компютри, мултифункционални устройства и интерактивен дисплей, мобилни телефонни устройства по проект № BG16FFPR003-5.002-0003 Техническа помощ за подпомагане на дейността и ефективното изпълнение на функциите на подкомитета за справедлив преход в област Кюстендил Програма "Развитие на регионите" 2021-2027“ със седем обособени позиции“.

4. На 13 февруари 2025 г. в град Кюстендил се проведе работна среща на Секретариата на Подкомитета за Справедлив преход – Кюстендил със Секретариата на Подкомитета за Справедлив преход – Перник, на която беше споделен опит от проведени процедури и обсъдени бъдещи планове.

Дейности във връзка с правомощията и задълженията на областните управители по Закона за водите и Правилник за организацията и дейността на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет:

Във връзка с правомощията и задълженията на областните управители съгласно чл.140, ал.5 и ал.6 от Закона за водите и назначени със заповед на Областен управител на област Кюстендил междуведомствени комисии, които са извършили проверки за установяване състоянието и проводимостта на засегнати от вредното въздействие на водите речни участъци на територията на област Кюстендил. В резултат от извършените проверки комисиите са направили предписания за предприемане на мерки и изпълнение на дейности за рекултивация и възстановяване проводимостта на увредените речни участъци. В изпълнение на предписанията Областна администрация Кюстендил е изготвила проектна документация, съгласно Наредба № 4 от 21 Май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и оценка за съответствието на инвестиционните проекти за установени речни участъци на територията на област Кюстендил, при които вредното въздействие на водите създава значителен риск от наводнения и нанасяне щети на прилежащи инфраструктура и земеделски имоти.

През 2025 г. са одобрени 3 плана на новообразувани имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ за имоти в землищата на град Дупница и село Дяково, община Дупница, и село Овчарци, община Сапарева баня.

За периода от януари 2025 г. до настоящият момент Областният управител е извършил проверка за законосъобразност общо на 1538 бр. решения, приети на проведени заседания на общинските съвети. За същия период са върнати за ново обсъждане като незаконосъобразни 17 бр. решения. 15 решения са преразгледани от съответните общински съвети и съобразени с дадените от Областния управител указания относно законосъобразността им. 2 решения са оспорени като незаконосъобразни пред Административен съд - Кюстендил. От тях 1 решение е оспорено пред ВАС, а за другото решение тече срок за обжалване пред ВАС.

В резултат на дейността на звено „Държавна собственост“ през изминалата година са:

-Издадени удостоверения за наличие или липса на акт за държавна собственост на имоти или за отписване на имоти от актовите книги – за 576 недвижими имота;

-Издадени удостоверения за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността - 16 бр.;

-Справки по регистри и книги за имоти - частна и публична държавна собственост - 36;

-Издадени заверени копия от договори, заповеди и други документи от интерес на физическите и юридическите лица от архив "Държавна собственост" – 18 бр.;

-Общо съставени актове за държавна собственост: 31 бр., от които – 5 бр. за публична държавна собственост и 26 бр. за частна държавна собственост;

-Изготвени заповеди за отписване на имоти държавна собственост - 46 бр.

-Проведени тръжни процедури за отдаване под наем на имоти държавна собственост – 3 бр.

-Сключени са три договора за наем.

-Проведени две тръжни процедури за продажба на имот държавна собственост.

-Сключени са два договора за продажба на имоти частна държавна собственост.

-Сключен един договор за прекратяване на съсобственост чрез продажба на частта на държавата.

-Сключен един договор за замяна.

-Издадени заповеди за безвъзмездно учредяване право на ползване върху имот частна държавна собственост – 2 бр.

-Сключени договори за безвъзмездно учредяване право на ползване върху имот частна държавна собственост – 2 бр.

-Сключен един договор за учредяване на право на строеж.

-Сключен договор за предоставяне правото на управление върху имот частна държавна собственост – 7 бр.

-Проведени процедури за отнемане правото на управление на имоти частна държавна собственост – 4 бр.

-Проведена процедура за безвъзмездно прехвърляне правото на собственост на имот частна държавна собственост в полза на община – 1бр.



През 2025 г. Областна администрация – Кюстендил е била бенефициент по програма „Старт на кариерата“, по която е назначен един служител на длъжност „Младши експерт“ в д-я АКРРДС за срок от 1 година.

По „Национална програма за заетост и обучение на хора с трайни увреждания“ през 2025 г. е наето едно лице за срок от 2 години.

В Областна администрация - Кюстендил от 01.12.2025 г. е въведен изцяло електронен вътрешен оборот на документи в изпълнение на Решение №171 от 19 март 2025 година за създаване на необходимата организация за въвеждане на изцяло електронен вътрешен оборот на документи в администрациите на органите на изпълнителната власт, като вътрешен оборот на документи на хартиен носител се допуска в случаите, когато закон налага това и за процедури и работни процеси, които не подлежат на електронизиране и са предварително съгласувани с министъра на електронното управление.

Продължава заявяването на електронни административни услуги, предоставяни от Областна администрация - Кюстендил през Портала за електронни услуги (egov.bg), както и чрез Системата за сигурно електронно връчване

През изминалата година в Областна администрация - Кюстендил са обработени 5 326 броя преписки. От тях: входящи преписки - 3243 бр. и изходящи преписки - 2092 бр. Издадени 176 броя апостил.

Няма постъпили жалби и образувани преписки срещу служители от Областна администрация - Кюстендил за лошо и некачествено административно обслужване.