Кюстендилска вода няма да повишава цената на водата, защото е държавно предприятие





ВиК Кюстендилска вода няма да повишават цената на водата от 1-и януари 2026-а година. Причината- дружеството е държавен ВиК оператор. Това стана ясно от съобщение на МРРБ.

ВиК операторите, част от системата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, няма да повишават цените на водата, предложени с решение от 22.12.2025 г. на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР).

Актуализираните цени на ВиК услугите в страната бяха предложени за прилагане от 1 януари 2026 г. на база одобрените от КЕВР бизнес планове за развитието и дейността на водните дружества. Основният мотив за това бе изпълнението на инвестиционната програма с цел подобряване качеството и сигурността на водоснабдителните и канализационни услуги и покриване на оперативните разходи. Независимо от това търговските дружества с държавно участие взеха решение да не въвеждат засега новите цени. Предвиденото увеличение няма да се приложи, считано от 1 януари. Целта е осигуряване на необходимия преходен период за по-плавно адаптиране след приемането на еврото за официална валута в страната.

Дружествата в "Български ВиК холдинг“ ЕАД, за които поскъпването няма да важи, са:

► "ВиК“ ЕООД – Благоевград - (Благоевград, Симитли, Разлог, Белица, Якоруда, Струмяни, Банско, Гоце Делчев, Гърмен, Сатовча, Хаджидимово.)

► "ВиК“ ЕАД – Бургас (Бургас, Айтос, Карнобат, Сунгурларе, Руен, Несебър, Поморие, Созопол, Царево, Приморско, Малко Търново, Камено, Средец, както и в два деривационни района - Деривация Камчия и Деривация Ясна Поляна.)

► "ВиК-Варна“ ООД – Варна (Варна, Аврен, Аксаково, Белослав, Бяла, Ветрино, Вълчи дол, Девня, Долни чифлик, Дългопол, Провадия и Суворово.)

► "ВиК - Видин" ЕООД (Белоградчик, Бойница, Брегово, Видин, Грамада, Димово, Кула, Макреш, Ново село, Ружинци, Чупрене.)

► "Водоснабдяване и канализация“ ООД – Враца (Враца, Борован, Бяла Слатина, Козлодуй, Криводол, Мездра, Мизия, Роман, Оряхово и Хайредин.)

► "ВиК“ ООД – Габрово ( Габрово, Трявна, Дряново, Севлиево.)

► "ВиК-Добрич“ АД – Добрич (Добрич-град, Добричка, Генерал Тошево, Балчик, Каварна, Шабла, Тервел и Крушари.)

► „В и К“ ООД – град Кърджали (Ардино, Джебел, Кирково, Крумовград, Кърджали, Момчилград, Черноочене.)

► "Кюстендилска вода“ ЕООД - Кюстендил (Кюстендил, Дупница, Бобов дол, Бобошево, Рила, Кочериново, Невестино и Трекляно.)

► "ВиК“ АД – Ловеч (Априлици, Летница, Ловеч, Луковит, Тетевен, Угърчин и Ябланица.)

► "ВиК“ ООД – Монтана (Бойчиновци, Брусарци, Вълчедръм, Георги Дамяново, Лом, Медковец, Монтана, Чипровци, Якимово и Вършец.)

► "Водоснабдяване и канализационни услуги“ ЕООД ("ВиК“ ЕООД) – Пазарджик (Пазарджик; Септември; Лесичово, Белово и Велинград.)

► "Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Перник (Перник, Радомир, Земен, Ковачевци, Брезник и Трън.)

► "ВиК“ ЕООД – Плевен (Плевен, Долна Митрополия, Долни Дъбник, Червен бряг, Искър, Никопол, Левски, Белене, Гулянци, Пордим и Кнежа.)

► "ВиК“ ЕООД – Пловдив (Пловдив, Карлово, Първомай, Асеновград, Хисар, Съединение, Раковски, Брезово, Марица, Родопи, Кричим, Куклен, Стамболийски, Сопот, Перущица, Садово, Калояново, Лъки.)

► „Водоснабдяване-Дунав“ ЕООД – Разград (Разград, Лозница, Цар Калоян, Кубрат, Завет и Иваново.)

► „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ“ ООД – гр. Силистра (Силистра, Алфатар, Дулово, Кайнарджа, Главинци, Ситово и Тутракан.)

► "ВиК-Сливен“ ООД - Сливен (Сливен, Нова Загора, Котел и Твърдица.)

► "ВиК“ ЕООД - Смолян (Баните, Девин, Борино, Доспат, Златоград, Мадан, Неделино, Рудозем, Смолян и Чепеларе.)

► "ВиК“ ЕООД – София - област (22 общини – Божурище, Годеч, Горна Малина, Долна баня, Драгоман, Елин Пелин, Етрополе, Златица, Мирково, Чавдар, Челопеч, Ихтиман, Костенец, Костинброд, Пирдоп, Антон, Копривщица, Правец, Самоков, Своге, Сливница, Ботевград.)

► "ВиК“ ЕООД – Стара Загора - (Стара Загора, Казанлък, Раднево, Гълъбово, Чирпан, Гурково, Мъглиж, Николаево, Павел баня, Опан, Братя Даскалови.)

► "ВиК" ООД - Търговище (Антоново, Омуртаг, Опака, Попово, Търговище.)

► "ВиК" ЕООД - Хасково (Хасково, Харманли, Симеоновград, Любимец, Свиленград, Ивайловград, Маджарово, Минерални бани, Стамболово, Тополовград и Димитровград.)

► "ВиК-Шумен“ ООД - Шумен (Шумен, Велики Преслав, Венец, Върбица, Хитрино, Каолиново, Каспичан, Никола Козлево, Нови пазар и Смядово.)

► "ВиК“ ЕООД – Ямбол - (Ямбол, Тунджа, Елхово, Стралджа и Болярово.)

► "ВиК" ЕООД - Исперих (Исперих и Самуил)

► "ВиК Енерджи Груп" ЕООД