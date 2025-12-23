МВР към шофьорите тръгнали на път по празниците: Не пий, не се дрогирай!

Пътуванията за Коледа и Нова година значително се увеличават, освен към курортите, към родните места много граждани предприемат пътувания извън страната. Трафикът е натоварен и интензивен почти непрекъснато, но пиковете си достига в дните непосредствено преди началото на почивните дни и в последния почивен ден. За движението по пътищата и участниците в него почивен ден няма.
За безопасността при движение по пътищата на страната по време на пътуванията за Коледа и Нова година „Пътна полиция“ препоръчва:
ЗА ВОДАЧИ
Пътувай само с изправно превозно средство! Не потегляй, ако чистачките не работят!
Провери задължителното оборудване за автомобила и съдържанието на аптечката!
Информирай се за прогнозата за времето и ограниченията по твоя маршрут!
Не потегляй на път, ако се очаква влошаване на пътната или атмосферната обстановка! Изчакай усложненията да отминат!
Вземи всички документи – лични и на автомобила! За чужбина не забравяй зелената карта.
Зареди достатъчно гориво!
Провери сменени със зимни ли са и в достатъчно количество ли са всички течности в автомобила. Вземи вода, храна и одеяло. Оборудвай се с вериги за сняг и буксирно въже, вземи и други инструменти за чистене на сняг – лопата, метла/четка! Постави тези вещи на достъпно място!
Бъди концентриран! Не се разсейвай! Не рискувай живота си и този на семейството си!
Шофирай разумно и бъди толерантен! Давай предимство на пешеходците!
Грижа за себе си
- Носи нужните документи – лични и на автомобила!
- Ако задължителната ти застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите изтича, сключи нова навреме!
- Провери дали си с валиден преминат технически преглед на автомобила!
- Ако ще пътуваш зад граница, не забравяй личната си карта/паспорта и зелената карта!
- Ако за пътуване с деца се изисква декларация или друг документ, не го забравяй!
- На дълъг път и при влошена заради метеорологични условия обстановка, нека шофира най-опитният!
- Ако си нов или неопитен водач, не се учи на майсторско шофиране при влошени пътни и метеорологични условия!
- Ако си пил алкохол, не потегляй на път дори на близко разстояние!
- Не употребявай наркотици. Шофирането след употреба на наркотици е престъпление!
- Ако си уморен, не шофирай!
- Бъди концентриран, не си отклонявай вниманието!
- В тъмното в районите на кръстовища бъди концентриран! Пешеходците често са с тъмни дрехи и ги виждаш в последния момент.
Грижа за семейството и близките
- В автомобила всички бъдете с поставени обезопасителни колани, а децата нека са в специално столче/седалка!
- На мотопеда/мотоциклета бъди със защитна каска!
- Съобразявай се с пътните знаци и маркировка!
- Спазвай по-голяма дистанция!
- Шофирай съобразено с моментните условия! Внимавай за работници на пътя!
- Ако има и други шофьори, сменяйте се по-често при пътуване на дълго разстояние!
- За почивка използвай обособените за отдих места или паркинга на крайпътен обект. Така ще се предпазиш от пътен инцидент заради неправилно спиране или паркиране!
- Не се движи и не спирай без причина в лентата за принудително спиране на автомагистралите!
- Ако си спрял в аварийната лента на магистралата, обозначи мястото със светлоотразителен триъгълник (поставя се на не по-малко от 100 метра от превозното средство)!
- Пази живота на своето и другите семейства!
Грижи за автомобила
- Винаги почиствай автомобила изцяло, ако е затрупан от сняг или е замръзнал!