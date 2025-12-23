МВР към шофьорите тръгнали на път по празниците: Не пий, не се дрогирай!





Пътуванията за Коледа и Нова година значително се увеличават, освен към курортите, към родните места много граждани предприемат пътувания извън страната. Трафикът е натоварен и интензивен почти непрекъснато, но пиковете си достига в дните непосредствено преди началото на почивните дни и в последния почивен ден. За движението по пътищата и участниците в него почивен ден няма.

За безопасността при движение по пътищата на страната по време на пътуванията за Коледа и Нова година „Пътна полиция“ препоръчва:

ЗА ВОДАЧИ

Пътувай само с изправно превозно средство! Не потегляй, ако чистачките не работят!

Провери задължителното оборудване за автомобила и съдържанието на аптечката!

Информирай се за прогнозата за времето и ограниченията по твоя маршрут!

Не потегляй на път, ако се очаква влошаване на пътната или атмосферната обстановка! Изчакай усложненията да отминат!

Вземи всички документи – лични и на автомобила! За чужбина не забравяй зелената карта.

Зареди достатъчно гориво!

Провери сменени със зимни ли са и в достатъчно количество ли са всички течности в автомобила. Вземи вода, храна и одеяло. Оборудвай се с вериги за сняг и буксирно въже, вземи и други инструменти за чистене на сняг – лопата, метла/четка! Постави тези вещи на достъпно място!

Бъди концентриран! Не се разсейвай! Не рискувай живота си и този на семейството си!

Шофирай разумно и бъди толерантен! Давай предимство на пешеходците!

Грижа за себе си

- Носи нужните документи – лични и на автомобила!

- Ако задължителната ти застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите изтича, сключи нова навреме!

- Провери дали си с валиден преминат технически преглед на автомобила!

- Ако ще пътуваш зад граница, не забравяй личната си карта/паспорта и зелената карта!

- Ако за пътуване с деца се изисква декларация или друг документ, не го забравяй!

- На дълъг път и при влошена заради метеорологични условия обстановка, нека шофира най-опитният!

- Ако си нов или неопитен водач, не се учи на майсторско шофиране при влошени пътни и метеорологични условия!

- Ако си пил алкохол, не потегляй на път дори на близко разстояние!

- Не употребявай наркотици. Шофирането след употреба на наркотици е престъпление!

- Ако си уморен, не шофирай!

- Бъди концентриран, не си отклонявай вниманието!

- В тъмното в районите на кръстовища бъди концентриран! Пешеходците често са с тъмни дрехи и ги виждаш в последния момент.

Грижа за семейството и близките

- В автомобила всички бъдете с поставени обезопасителни колани, а децата нека са в специално столче/седалка!

- На мотопеда/мотоциклета бъди със защитна каска!

- Съобразявай се с пътните знаци и маркировка!

- Спазвай по-голяма дистанция!

- Шофирай съобразено с моментните условия! Внимавай за работници на пътя!

- Ако има и други шофьори, сменяйте се по-често при пътуване на дълго разстояние!

- За почивка използвай обособените за отдих места или паркинга на крайпътен обект. Така ще се предпазиш от пътен инцидент заради неправилно спиране или паркиране!

- Не се движи и не спирай без причина в лентата за принудително спиране на автомагистралите!

- Ако си спрял в аварийната лента на магистралата, обозначи мястото със светлоотразителен триъгълник (поставя се на не по-малко от 100 метра от превозното средство)!

- Пази живота на своето и другите семейства!

Грижи за автомобила

- Винаги почиствай автомобила изцяло, ако е затрупан от сняг или е замръзнал!