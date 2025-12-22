ЕК задържа над 152 млн. евро по третото плащане от ПВУ за България







Европейската комисия задържа временно 152 896 496 евро от третото плащане по Националния план за възстановяване и устойчивост на България, съобщава БНР.

Третото плащане, поискано от страната ни, е 1 618 592 629 евро.

Според ЕК България не е изпълнила задоволително два ключови етапа от заложените в националния план реформи.

Единият е за създаването и действието на Антикорупционната комисия, а другият - за влизането в сила на правни актове, свързани с наказателното производство и отчетността и наказателната отговорност на главния прокуро Комисията засега ще изплати на България 1,47 милиарда евро

На 1 декември Комисията е информирала страната ни за оценката си. Българските власти са били уведомени, че разполагат с един месец, за да представят на Брюксел своите забележки. На 3 декември българската страна е уведомила ЕК, че няма такива.

През ноември Комисията временно спря изплащането на 214,5 милиона евро по второто плащане от българския национален план, възлизащо на общо 653 милиона евро. Причина отново беше неизпълнение на ключов етап, свързан с Антикорупционната комисия. Той обаче е различен от този, за който сега Брюксел отново задържа част от парите за страната ни.

Изплащането на задържаните сега 152 милиона евро ще стане факт едва когато България предприеме необходимите мерки за задоволителното изпълнение на двата ключови етапа. Страната ни разполага със срок от шест месеца да го направи.

Същевременно до два месеца България може да представи забележки във връзка с днешното решение.