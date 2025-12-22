Загиналият при атентат руски генерал Фанил Сарваров е участвал в операции в Чечня и Сирия





Генерал-лейтенант Фанил Сарваров, началник на отдела за оперативна подготовка на Генералния щаб на руските въоръжени сили, който загина при експлозията в Москва, е бил натоварен със задачата да организира и провежда операции в Сирия и е участвал в антитерористичната операция (АКТО) в Чечня. Това следва от неговата биография на уебсайта на руското Министерство на отбраната.

По-рано Светлана Петренко, говорител на Следствения комитет на Русия, заяви пред ТАСС, че генерал-лейтенант Сарваров е жертва на експлозията на улица „Ясеневая“ в Москва.

Според разследващите, сутринта на 22 декември на улица „Ясеневая“ в Москва нападателите са взривили взривно устройство, поставено под колата.

Жертва на експлозията на улица „Ясеневая“ в Москва е генерал-лейтенант Фанил Сарваров, началник на отдела за оперативна подготовка на Генералния щаб на руските въоръжени сили. Това съобщи на ТАСС Светлана Петренко, говорител на Следствения комитет на Русия.

Обстоятелства около инцидента

Експлозия на кола е станала на паркинг на улица „Ясеневая“ 12 в Москва около 7:00 ч. московско време.

Според Следствения комитет, под колата е поставено взривно устройство. Разследващите са образували наказателно дело по чл. 105, чл. 2 от Наказателния кодекс на Русия (убийство, извършено по общоопасен начин) и чл. 222.1 от Наказателния кодекс на Русия (незаконен трафик на взривни вещества).

Генерал-лейтенант Фанил Сарваров, началник на Дирекция „Оперативна подготовка“ на Генералния щаб на руските въоръжени сили, почина от нараняванията си.

Разследване



Разследват се различни теории относно убийството. Една от тях е свързана с украинските разузнавателни служби.

Московската прокуратура ръководи разследването на обстоятелствата около инцидента.

На мястото на инцидента работят следователи и съдебни експерти от Следствения комитет; очакват се няколко експертизи, включително съдебномедицински и експлозивни експертизи.

Следователите разпитват свидетели и очевидци и преглеждат записи от видеонаблюдение.

Напредъкът на разследването е прехвърлен в централния офис на Следствения комитет.

Фанил Сарваров е роден на 11 март 1969 г. в Гремячинск, Пермска област.

Завършил е Казанското висше танково командно училище с червено знаме, Военната академия на бронираните войски и Военната академия на Генералния щаб на руските въоръжени сили.

Заемал е всички основни военни длъжности.

През 2015-2016 г. изпълнява задачи, свързани с организирането и провеждането на операцията в Сирия.

През 2016 г. е назначен за началник на Управлението за оперативна подготовка на руските въоръжени сили.

Награден е с орден „За храброст“, медал „Суворов“ и медал от орден „За заслуги пред отечеството“ (II и I степен).