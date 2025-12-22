Трагедия преди Коледа в Дупница: Откриха мъртва в банята 25-годишна жена





В края на миналата седмица е получен сигнал в Районното управление в Дупница, че 25-годишна жена се е заключила в санитарно помещение в апартамент и е в безпомощно състояние, адресът е посетен от екип на РСПБЗН, полицаи и екип на ЦСМП. След разбиването на вратата вътре е открита починала младата жена, смъртта е констатирана от медиците. При извършения оглед следи от насилие не са установени. Трупът е закаран за аутопсия в кюстендилската болница, досъдебно производство е образувано по случая, уведомена е прокуратурата.