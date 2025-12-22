2 600 лв. събраха от благотворителен базар служителите от полицейските управления в област Кюстендил





Служители и семействата им подготвиха сладкарски изкушения и сувенири за базара в ОДМВР и районните управления в областта, Бояна Василева от Кюстендил – дъщеря на служители на МВР, е авторът на плаката и химикалките с лого на каузата.

Директорът на ОДМВР - ст.комисар Св. Григоров благодари на служителите, подготвили експонатите, и на служителите, които традицонно оказват подкрепа. Пожела светли Коледни празници и успешна Нова година на всички служители и семействата им.

Каузата бе подкрепена и от служителите на териториалното поделение на ДАНС в Кюстендил и служители от РДПБЗН.

Събраните средства - 2600 лв., са преведени по сметката на Националната благотворителна кампания на МВР.