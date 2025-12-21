Гръцките фермери вдигат блокадите за коледните празници





Гръцките фермери ясно заявиха, че по време на празниците движението няма да бъде възпрепятствано и пътищата ще останат отворени за преминаване на туристи, информира Катемирини.



Фермерите изглеждат решени да продължат протестите си, като тракторите все още опасват националните пътища и митническите пунктове днес, въпреки новата покана за диалог от министъра на развитието на селските райони Костас Циарас.

В своите изявления Циарас посочи, че блокадите затрудняват пътуването и причиняват несигурност на пазара, особено с оглед на празниците. Фермерите обаче уточниха, че по време на празниците движението няма да бъде възпрепятствано и пътищата ще останат отворени за свободно преминаване на екскурзоводи.

Фермери от различни региони на Гърция вчера в събота организираха демонстрации на пунктовете за събиране на пътни такси и националните пътища, целящи да промотират своите искания и да улеснят гражданите по време на празничния сезон. Важни точки на действие бяха пунктовете за събиране на пътни такси в Макрихори, Софадес, Ореокастро, Афидна, както и Промахона на гръцко-българската граница.

Откриване на пунктовете за събиране на пътни такси



Фермерите вдигнаха бариерите на пунктовете за събиране на пътни такси, позволиха на автомобили и автобуси да преминават и раздадоха безплатни продукти като ябълки и олио. Същевременно на шофьорите бяха раздадени листовки с техните искания. Повечето пътуващи преминаха без забавяне, изразявайки подкрепата си за фермерите.

От блокадата на Никея фермерите заявяват, че „не идваме за диалог“, обяснявайки, че това се прави, тъй като чутото е било неясно и обобщаващо. Както отбелязва ERT, самите те не са негативно настроени към диалога, но искат да имат ясни отговори в рамките на исканията, които са изпратени до правителството.

Освен това, днес в 17:00 часа фермерите от Централна Гърция и Евия ще бъдат на пунктовете за събиране на пътни такси в Афидна, където ще пристъпят към вдигане на пунктовете за събиране на пътни такси, за да могат превозните средства да преминават свободно.

Същевременно, по време на празниците се очаква блокадата на Тива и блокадата на Кастро да останат активни.

Ново общо събрание днес



Според ERT, днес в 12:00 ч. на обяд при блокадата на Никея, фермерите ще проведат общо събрание, за да обсъдят действията си за следващите дни.

За днес те няма да отворят пунктовете за таксуване, но в понеделник може да проведат динамична мобилизация, която не е изключена да се проведе в тунела Темпи на магистралата Атина-Солун и от вторник ще позволят на екскурзоводите да продължат пътуването си безпрепятствено.

Основни искания



Основните искания на фермерите включват:

100% обезщетение от ELGA за щети по културите и добитъка.

Замразяване на дългове към застрахователни организации и банки.

Попълване на доходите на пчеларите и животновъдите.

Пълно обезщетение за умъртвяване на стада поради болести.

Други данъчни и бюрократични въпроси, които засягат селскостопанското производство.

16 от 27 искания са удовлетворени

Министерството на развитието на селските райони съобщава, че от 27-те искания на фермерите, 16 вече са удовлетворени или се разглеждат положително, като например връщане на освободени суми, изплащане на висящи помощи, премахване на специфични имотни кодове за малки площи и други компенсации.

Въпреки това, фермерите характеризират отговорите като недостатъчни, а диалога като претекстуален, настоявайки за продължаване на мобилизациите си.