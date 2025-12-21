Тази вечер започват коледните концерти в Дупница





С наближаването на коледните празници Община Дупница кани жителите и гостите на града на празнични концерти, изпълнени с музика, традиции и коледен дух!

21 декември | 15:00 ч.

открита сцена на пл. ,,Свобода"

Общински ученически духов оркестър и Биг Бенд Благоевград – празнично настроение и любими мелодии.

22 декември | 15:00 ч.

открита сцена на пл. ,,Свобода"

„Коледа с корени“ – концерт на местни самодейни състави, съхранили българските традиции и дух.

23 декември | 18:00 ч.

ОбДТ „Невена Коканова“

Коледен мюзикъл на Арт Портал – едно вълшебно сценично преживяване за малки и големи с благотворителна насоченост.

Нека заедно посрещнем Коледа с усмивки, музика и топлина в сърцата!