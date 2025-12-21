Тази вечер започват коледните концерти в Дупница

DenNews.bg
21.12.2025
размер на текста:

С наближаването на коледните празници Община Дупница кани жителите и гостите на града на празнични концерти, изпълнени с музика, традиции и коледен дух!

 21 декември | 15:00 ч.

 открита сцена на пл. ,,Свобода"

 Общински ученически духов оркестър и Биг Бенд Благоевград – празнично настроение и любими мелодии.

22 декември | 15:00 ч.

 открита сцена на пл. ,,Свобода"
 „Коледа с корени“ – концерт на местни самодейни състави, съхранили българските традиции и дух.

 23 декември | 18:00 ч.
 ОбДТ „Невена Коканова“
 Коледен мюзикъл на Арт Портал – едно вълшебно сценично преживяване за малки и големи с благотворителна насоченост.
Нека заедно посрещнем Коледа с усмивки, музика и топлина в сърцата!

Най-четено

Темите от "Дупница"

Етикети