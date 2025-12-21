Спряха извънредно 6-и блок на АЕЦ Козлодуй заради дефект в защитата





Шести блок на АЕЦ „Козлодуй” ще бъде спрян на 21 декември. При подготовка за планираното на 22 декември спиране на блока за подмяна на защитно мембранно устройство на сепаратор паропрегревател на турбината е установен дефект в още едно защитно устройство, информираха от централата.Наличните резервни устройства са изпратени в две независими научни организации, където ще преминат необходимите анализи и проверки, преди да бъдат монтирани. Няма отделяне на замърсяващи вещества в околната среда.

След изпълнение на планираните ремонтни дейности шести блок ще бъде включен в енергийната система на страната. Пети блок работи по график.

На 1 декември 2025 г. приключи годишният ремонт на шести енергоблок на АЕЦ „Козлодуй”. Блокът беше в включен в електроенергийната система на страната в 17:21 часа след направена проверка и издадена положителна оценка от Агенцията за ядрено регулиране.