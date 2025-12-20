Русия прекрати военния си договор с България





Премиерът на Русия Михаил Мишустин подписа разпореждане, съгласно което на Министерството на отбраната се разрешава да прекрати международните военни договори с 11 западни държави, включително Германия, Великобритания и Полша.

Документът е публикуван в петък на официалния интернет портал за правна информация, уточни ТАСС.

Съгласно заповедта, Министерството на отбраната на Руската федерация има право да прекрати споразуменията за сътрудничество между министерствата на отбраната с България, Германия, Полша, Румъния, Дания, Норвегия, Нидерландия, Хърватия, Белгия и Чехия, както и да прекрати действието на меморандума за разбирателство между военните ведомства на Русия и Великобритания.