След руска атака в Одеса: 8 убити и 27 ранени







Руска атака срещу Одеска област в петък вечерта е убила осем души и е ранила още 27, според украинските власти, докато Москва продължава да атакува пристанищния град на Черно море.

Според Държавната служба за извънредни ситуации на Украйна, смъртните случаи са настъпили в резултат на руски ракетен удар по съоръжение на пристанищната инфраструктура в град Южно.

Някои от жертвите са били в автобус, който е бил подложен на обстрел, се казва в съобщението.

Русия е атакувала Одеса с непрекъснати атаки през последните девет дни, което е довело до едноседмично прекъсване на електрозахранването в града и околните райони, както и до щети по пристанищната инфраструктура и гражданските кораби.

С настъпването на зимата Русия се фокусира върху осакатяването на енергийната инфраструктура на Украйна и през последните месеци успя да порази повече цели, като едновременно изстреля комбинация от няколкостотин дрона и ракети.

Освен това, два ключови моста, свързващи северната и южната част на Одеска област, също са били ударени, като работата по отстраняването на щетите продължава, според Олег Кипер, началник на Одеската областна военна администрация.