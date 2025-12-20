785 мигранти се изсипаха на гръцкия остров Гавдос- най-южната част на Европа





Само за два дни на острова 785 души пристигнаха в гръцкия остров Гавдос. Докато от началото на годината пристигащите са достигнали общо 15 661 – без тези последни няколко дни – от които 10 685 души са били настанени в неформалната структура, действаща в община Ханя в Агия.

Според информация, хиляди хора са се събрали на брега на Либия и чакат да преминат, когато условията са благоприятни, информира Катемирини.

„Потоците спират само в дните, когато времето и вятърът са много лоши“, казва пред „Катемирини“ отговорният заместник-кмет на Ханя, Елени Зервудаки. „През останалото време имаме непрекъснати пристигания“, обяснява тя. Трябва да се отбележи, че на острова не са създадени структури за настаняване, въпреки ангажиментите, поети от Министерството на имиграцията и убежището.



Онзи ден при четири инцидента бяха спасени общо около 160 души. При първия инцидент надуваема лодка заседна на плажа Кала Лимени в четвъртък следобед, превозвайки 37 души, включително 10-годишно момиче, докато 25 от пътниците бяха судански граждани.

В ранните часове на петък пристанищните власти получиха сигнал за лодка, намираща се край Гавдос и предаваща сигнал за бедствие и превозваща 545 души. хора. Пристанищните власти пристигнаха на мястото и транспортира мигрантите до сушата, по-специално до Агия Галини.



„Хората постепенно се транспортират с автобуси в Ретимно до изоставена сграда, която е построена по импровизиран начин, където ще останат до неделя, когато се планира най-малко 400 от тях да бъдат прехвърлени с кораб на бреговата охрана на континента. Също вчера, при друг инцидент, бяха идентифицирани още 80 души.

Общо от началото на годината до края на октомври 39 495 души са влезли незаконно в Гърция, в сравнение с 48 415 през първите десет месеца на 2024 г. Въпреки че има намаление с 18% на миграционните потоци, изглежда, че Крит и Гавдос са се превърнали в новата гореща точка за влизане на мигранти.

В същия период, от началото на годината до края на октомври, са подадени 52 397 молби за убежище. 24,7% от афганистанци, 15,9% от египтяни и 12,4% от суданци. 40 707 са мъже, а 32 510 са на възраст между 18 и 34 години. Трябва да се отбележи, че молбите на хора от Судан и до голяма степен от Афганистан са одобрени. През първите десет месеца на годината 2 578 непридружени непълнолетни също са подали молби за убежище в Гърция, 65,55% от които са египтяни.

Заслужава да се отбележи, че в края на октомври в службата за убежище са висящи решения по 33 848 молби, подадени на първа и втора инстанция.