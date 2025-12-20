



Зов за помощ: Да спасим бебе Васи

Васи е все още бебе, едва на 1 година и 6 месеца, но е диагностициран с остра миелоидна левкемия. В момента Васи преминава през интензивна химиотерапия и очаква специализирано лечение с трансплантация на костен мозък в Турция.

Това е единственият шанс за пълно оздравяване на детето, чието лечение надхвърля финансовите възможности на семейството. Нужни са 300 000 EUR, за да може да бъде осъществено лечението.

Историята на Васи

Васи е съвсем малко дете, чийто живот рязко се променя след тежката диагноза — остра миелоидна левкемия, агресивно онкологично заболяване, изискващо незабавна и интензивна терапия. След спешен прием и последващо лечение в специализирано детско хематологично отделение, детето преминава през химиотерапия под постоянен лекарски контрол.

Според медицинските специалисти обаче, за да има реален шанс за живот и пълно възстановяване, е необходима трансплантация на костен мозък и допълнително високоспециализирано лечение, което не се покрива изцяло от здравната система. Финансовата тежест на терапията поставя семейството пред изключително труден избор, което налага търсенето на обществена подкрепа.



Нека всички хора с отворени сърца да се включат в каузата и да дадат шанс за живот на бебе Васи. Всеки дарен лев е крачка към лечението и надеждата за едно нормално детство.

Кампанията вече е събрала значителен дял от целевата сума благодарение на дарителите от различни държави, но набирането на пълната сума все още не е достигнато.

Нека се обединим и спасим един едва започнал живот!



Дарения могат да бъдат направени от тук:

https://pavelandreev.org/bg/campaign/spasi-bebe-vasi

