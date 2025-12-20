"Магазин за хората" все още не е магазин, уточни изпълнителният директор







"Магазин за хората" все още не е магазин. Идеята е да имаме основен базов асортимент на много добри цени. След това ще има разширяване на точките за продажба, докато се стигне до национално представителство. През 2026 година трябва да имаме национално покритие на "Магазин за хората". Това заяви изпълнителният директор на "Магазин за хората" Николай Петров пред БТВ.

Около 48 продукта предлагат "щандовете за хората". От август до края на ноември са инвестирани близо 100 000 лв. в "Магазин за хората".

Той уточни, че не се инвестира в строителство на магазини и много лесно може да бъдат позиционирани на пазара. В Пловдивска област има много малки населени места и за да се направи един пилотен проект, се е търсила по-широка представителност. Веригата "КОП", която предлага представителност, се съгласи да бъде наш партньор. В момента има 70 стационарни плюс един пътуващ магазин в Пловдивска област, добави Петров.

Следващата цел е през февруари да започне разширяването на "Магазин за хората" в Старозагорски и Пазарджишка области. "След като "Магазин за хората" има национално покритие, тогава ще бъде представен цялостен модел на магазин и да се открие цялостен държавен магазин в края на 2027-2028 година", прогнозира Николай Петров.

Той посочи, че има много хубави цени и много високо качество в "Магазин за хората". "Винаги съм твърдял, че поддържаме добри цени и търсим средната цена. Олиото при нас например не е промоция, а си държи постоянна ниска цена. Нашата нормална цена е сравнима със средната промоционална цена по останалите магазини", каза Николай Петров.

Припомняме, че Министерският съвет одобри създаването на "Магазин за хората" ЕАД на 6 август, като за дружеството бяха отпуснати 10 млн. лв., а целта е да се осигуряват храни и дурги стоки от първа необходимост с надценка до 10%.

Тогава от МЗХ съобщиха, че се планира първият обект да заработи на територията на област Пловдив още през есента, след това обаче срокът се измести до края на 2025 година. Изглежда обаче магазин скоро няма да има, но в град Куклен на 15 декември се откриха щандове на "Магазин за хората".

Идеята за държавните магазини беше ланисрана от лидерa на ДПС-Ново начало Делян Пеевски, който предложи създаването на търговско дружество - ЕАД, което чрез верига магазини ще осъществява търговия с хранителни продукти от първа необходимост с търговска надценка до 10%. Това беше прието в края на март, заедно с Бюджет 2025 година, който се гласува от НС.